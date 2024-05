Región de Antofagasta bordea las 7 mil personas en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos

A un total de 6.961 asciende el número de personas que arroja el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en la Región de Antofagasta, de los cuales 6.724 son hombres y 237 mujeres, así lo dio a conocer el director regional (s) del Registro Civil e Identificación de Antofagasta, Christian Millanao.

“Nuestro Servicio tiene a cargo el registro de quienes son deudores de pensiones de alimentos, esto funciona en un sistema interconectado con el Poder Judicial de actualización diaria que permite registrar nuevos deudores, cancelar el registro de quienes han pagado o hayan llegado a acuerdo y actualización de montos adeudados”, indicó Millanao.

Asimismo, agregó que a este Registro ingresan las personas que adeuden tres meses consecutivos o cinco meses discontinuos de pensiones de alimentos, cuando una resolución judicial así lo ordene”. Sobre el monto total adeudado, en la región éste asciende a 203.371 UTM, lo que traducido en pesos este alcanza a $ 1.186.625.376, cifras que se están proceso de revisión, de acuerdo con el artículo 7° del Decreto N° 62, del Reglamento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En cuanto al registro global, éste arroja un total 8.786 de personas registradas en la región, de los cuales 7.436 corresponden a inscripciones y 1.350 a cancelaciones. Con respecto al total de alimentarios (beneficiarios) a nivel regional la cifra alcanza a 9.702, de los cuales 5.015 son femeninos y 4.699, masculinos.

El director del registro Civil advirtió que el no pago efectivo de Deudas por Pensión de Alimentos conlleva a ciertos efectos negativos en algunos trámites con dicha institución como la solicitud de pasaporte o los relacionados con vehículos motorizados. “Las personas deudoras no pueden solicitar pasaporte, pues nuestro sistema impide la realización del trámite para personas que están en el Registro. En el caso de la compraventa de vehículos, el Servicio solo puede inscribir la transferencia de dominio si se acredita que, con las ganancias de la venta, se pagarán los alimentos adeudados.

En tanto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera indicó que este registro es gratuito y se puede consultar con Clave Única, pudiendo acceder el deudor o deudora de alimentos y personas beneficiadas de los mismos o su representante legal. También, lo pueden consultar los tribunales de familia con competencia en asuntos de familia, los órganos de la administración del Estado y entidades públicas y toda persona o entidad con obligación de consulta según lo determine la ley. Asimismo, precisó que no existe el certificado de No deuda, solo se emiten certificados de deuda y tampoco corresponde que una institución pida a una persona que “traiga” el certificado de deuda o no deuda. Son las instituciones las que están obligadas por ley a consultar el Registro y no la persona”.

Finalmente, la seremi de la Mujer y Equidad de Género Hanna Goldener Callejas expresó que “el pago de pensiones de alimentos es un derecho de niñas, niños y adolescentes, pero sabemos que es una pesada carga que llevan mayoritariamente las mujeres y cuidadoras. Con esta ley afirmamos que las mujeres Ya no están Solas en esta lucha. Estamos orgullosas de los avances y logros concretados durante este primer año, puesto que hemos creado un mecanismo que asegura el apoyo y el respaldo necesario para que las pensiones de alimentos sean pagadas de manera efectiva y oportuna. Seguimos trabajando arduamente para que esta ley continúe beneficiando a más familias y que cada niña, niño y adolescente reciba lo que le corresponde por derecho. Las mujeres y cuidadoras ya no cargarán con esta mochila solas”.