MINVU devolverá $5.886 millones al GORE Antofagasta y amplía sumario por eventuales irregularidades en convenio “Más Vivienda y Mejores Barrios”

Un informe, ordenado por autoridades del ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tenía como fin aclarar el proceso de cierre del convenio “Más Vivienda y Mejores Barrios 2015 – 2023”, que el Minvu firmó con el Gobierno Regional de Antofagasta, entregó luces de cómo continuará la relación entre ambas instituciones.

El documento, que fue remitido a autoridades de la región la tarde de este jueves, detalla que el ministerio reintegrará al GORE MM$5886, “correspondiente al saldo del convenio” y se enmarca, justamente, en un proceso regular de cierre de este tipo de acuerdos.

Sin perjuicio de ello, el Minvu ordenó instruir un sumario administrativo por la demora en los procesos de Serviu, “con el propósito de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en la gestión de este convenio, respecto al resguardo y orden de la documentación y su gestión”.

En el mismo informe se puede leer que “hubo dificultad de acceso a la información SERVIU por parte de algunos personeros; no se obtuvo acceso a la documentación que acredite la realización de reuniones de seguimiento indicadas en el convenio; no se obtuvo acceso a toda la información que habría permitido aclarar las diferencias de los registros de decretos modificatorios que hasta el momento no han sido aclarados por administración y finanzas del SERVIU”; entre otras falencias que serán entregadas en detalle al fiscal a cargo del sumario.

Pese a lo anterior, la investigación recalca que “la información obtenida, que ha permitido avanzar en esta revisión, fue proporcionada por un grupo de funcionarios de la región quienes han colaborado proactivamente”.

De la misma forma, desde el ministerio de Vivienda y Urbanismo, se señaló que se continuará avanzando en la firma del nuevo convenio de Programación con el GORE, que reportará una inversión de MM$90.000 y que se destinará a la ejecución de viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional que lleva adelante el titular de la cartera, Carlos Montes.

La revisión administrativa de este convenio llevó a la remoción del ex director del Serviu de Antofagasta, Ricardo González, ya que en palabras del ministro Montes, “evaluando el desempeño del funcionario, llegamos a la conclusión de que era necesario pedirle su cargo y hacer una nueva selección. Esto tiene que ver fundamentalmente con cuestiones de desempeño”.