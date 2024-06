Duró un mes en el cargo: Alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez pierde otro asesor jurídico en menos de un año

Poco más de un mes permaneció en el cargo el director de asesoría jurídica de la Municipalidad de Antofagasta. El abogado Rodrigo González Galdames fue notificado del cese de sus funciones en el municipio, como parte del equipo de confianza de Jonathan Velásquez.

González había iniciado sus funciones en el municipio el pasado 2 de mayo, tras la renuncia del anterior director de asesoría jurídica, Marcelo Pizarro San Martín.

Esta salida se produce en medio de diversos procesos judiciales que enfrenta la administración de Jonathan Velásquez. La relación entre el edil y sus asesores legales de confianza ha sido tensa y marcada por fuertes quiebres.

El primer director jurídico que asumió en el municipio, Felipe Ascencio, renunció a su cargo pocos meses después de asumir, presentando acciones legales en las cuales destapó mensajes en WhatsApp de Jonathan Velásquez con su equipo de confianza, lo que abrió una verdadera caja de Pandora sobre los oscuros manejos de la administración.

En abril del presente año, renunció al mismo cargo Marcelo Pizarro San Martín, quien en una sentida misiva dio a conocer la decisión a los miembros de su equipo. Una renuncia que habría estado marcada por la negativa del abogado de avalar determinadas decisiones del ex animador del programa de televisión “Plan 9”, hoy alcalde de Antofagasta.

Luego de esta renuncia, asumió en el cargo Rodrigo González, quien llegó desde Santiago, específicamente de la comuna de Vitacura, para asumir en uno de los cargos claves de la administración. Sin embargo, al poco andar también dejará el cargo. Si bien no se han explicitado las razones, también se debería a diferencias con el polémico edil de Antofagasta.

El concejal Luis Aguilera (IND. ex RN) comentó sobre la situación: “El actuar del alcalde me parece negligente e infantil, producto de sus propios arrebatos cambia o remueve funcionarios cuando se le antoja, y pareciera ser que sus justificaciones son más bien diferencias de cualquier tipo, menos laborales, vulnerando principios fundamentales de los funcionarios, no permitiéndoles trabajar como corresponde. Por la misma razón actualmente hay 10 funcionarios con enfermedades profesionales declaradas por estas malas prácticas al administrar el recurso humano“, indicó.

Aguilera señaló además que es una lástima “que habiendo convocado al director desde Santiago, solo le haya dado 48 días para arreglar el desastre que tiene en la ciudad desde hace 3 años y más”.

“Esta ha sido la tónica de inestabilidad, incertidumbre e improvisación constante al interior del municipio, resultando en una gestión deficiente que en estos tres años solo nos ha confirmado que la promesa de ver la Perla brillar nunca llegará“, indicó.

En la misma línea se pronunció el concejal Camilo Kong (CS), quien manifestó que “el alcalde ha sido el principal obstáculo para su propia administración municipal y no otras personas ni motivos, como bots y anónimos buscan instalar en plataformas digitales. No ha ejercido un buen liderazgo y este nuevo episodio refuerza que no son casos aislados“, indicó.

“El gran problema es que se agudiza el daño a la interna del municipio, se mantiene el estado de deterioro de los espacios públicos y los perjuicios a la ciudadanía antofagastina.

Lamentable, pero debemos enmendar el rumbo“, cerró Kong.