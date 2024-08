Más de 70 detenidos durante el fin de semana largo en la región de Antofagasta

El Comité Policial es una instancia de coordinación y planificación coordinada y liderada por la Delegada Presidencial Regional Karen Behrens Navarrete a nivel regional, y los delegados provinciales de El Loa, Miguel Ballesteros Candia, y de Tocopilla, Rachel Cortés Cortés. Instancia en la que se generan las estrategias y analizan las acciones que día a día, llevan a cabo Carabineros, la Policía de. Investigaciones de Chile, la Policía Marítima de la Armada, Gendarmería dependiente de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la coordinación regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito.



Es así, luego de la realización de una nueva sesión de este comité durante la mañana del lunes, las autoridades comentaron los últimos logros y avances obtenidos en recientemente, en el contexto del balance del fin de semana largo recién pasado.



Es así que la Delegada Karen Behrens destacó que las coordinaciones y planificaciones de este comité “tienen que ver con la dinámica del delito en la región y cómo se van coordinando las acciones de las distintas instituciones que participan de las fiscalizaciones, que se han incrementado en las últimas semana. Se hace un trabajo constante con la recuperación de espacios públicos, en el sector costero, con las ocupaciones irregulares y es una planificación que se hace todas las semanas, lo mismo con las rondas policiales, que se programan para poder realizar fiscalizaciones específicas y abordando distintos temas, como el transporte y el comercio irregular, entre otros“.



Las autoridades informaron que el pasado viernes 16 de agosto, en el contexto del fin de semana largo, se hizo una masiva fiscalización en el centro de Antofagasta, en la que se concretaron más de 100 controles de identidad y más de 260 vehiculares, lo que se tradujo en 62 multas de tránsito y 8 detenciones de personas con orden vigente, “por eso la importancia de estas fiscalizaciones que tienen que ser permanentes. Esto no solamente se hace en Antofagasta, también es parte constante de la labor de las delegaciones provinciales de Tocopilla y El Loa, lo que implica una labor incansable que deja resultados que son muy importantes para dar seguridad a las personas de la región“, acotó la DelegadaPresidencial en relación a estas acciones que se suman a los otros planes y estrategia que coordina la Delegación con las policías y los organismos incumbentes del gobierno en temas de seguridad.

Balance fin de semana largo



Por su parte, el Jefe de Zona de Carabineros de Antofagasta, General Cristian Montre, hizo un balance positivo del accionar de la policía uniformada, pues “en el aspecto delictual, podemos hablar de la detención de 70 personas por orden vigente, 8 detenidos por robo de distinta índole, a través de la fuerza y la intimidación no violenta. Tenemos 10 detenidos por materia de ley de drogas, con dos allanamientos entre ellos, uno en la comuna de Mejillones. En materia de tránsito también tenemos balance positivo, pues se hicieron más de 5 mil controles preventivos a nivel regional, con una baja del 48% de accidentes de tránsito, con 24 accidentes, y disminuimos en 41% la cantidad de personas lesionadas producto de estos siniestros. Trabajamos intensamente tanto efectuado pruebas respiratorias a los conductores que circularon por las diferentes vías de la región, con más de 76 infracciones al tránsito. Por lo tanto, esta cifra permite señalar que los resultados son muy favorables y siempre tendemos a que el ideal sea que no ocurran accidentes de tránsito, pero estos son porcentajes menores al año 2023“.



El jefe regional de la Policía de Investigaciones, Prefecto Inspector Jorge Aguillón Vidal, destacó que “a través de investigaciones activas, por instrucciones impartidas por el Ministerio Público, hemos logrado desarticular distintas bandas tanto en Calama como en Antofagasta, donde se han realizado allanamientos y registro de inmuebles, con la detención de una gran cantidad de personas. La semana pasada se detuvo a 18 personas (10 chilenos y 8 extranjeros), con incautación de droga de armas de fuego y de municiones, incluso de guerra, por ende, continuamos nuestra senda investigativa. Como Policía de Investigaciones somo auxiliares del Ministerio Público y, a través de estas actividades o instrucciones, mantenemos permanentes investigaciones, que son de largo aliento. Por nuestra función y nuestro actuar, a veces no indicamos qué hacemos, estamos silentes pero presentes, y cuando llega el momento de concretar los hechos, se comunica a la prensa los resultados de estos operativos masivos que se concretan a nivel provincial y regional“.

En tanto, el Capitán de Navío (L) Domingo Hormazábal, Gobernador Marítimo de Antofagasta, comentó que “en coordinación absoluta con las delegaciones de Antofagasta y Tocopilla, efectuamos una labor preventiva en todo lo que es parte de nuestra responsabilidad, a través de nuestras unidades marítimas y a través de nuestro personal desplegado como Policía Marítima, con el fin de detectar las incivilidades que se puedan producir en el borde costero en nuestra región. A modo de ejemplo, durante este fin de semana, efectuamos más de 35 controles de detención, partes por infringir la Orden Ministerial N°2, es decir, ingreso de vehículo motorizado a las playas, y también algunas infracciones correspondientes a la ley de pesca. Por lo tanto, somos parte de este Comité Policial, efectuando un trabajo permanente en las comunas del borde costero donde contribuimos a la labor del gobierno y las policías de dar más tranquilidad y seguridad a cada uno de los habitantes de la zona“.



Por último, el Coronel Rodrigo Salinas, Director Regional de Gendarmería, informó que “de acuerdo a la convocatoria que nos hizo nuestra Delegada Presidencial, nosotros como Gendarmería tenemos la misión y la obligación de mantener el control al interior de las unidades penales. Es por eso que hemos hecho, a nivel regional, más de 450 procedimientos, ya sea ordinarios, programados y extraordinarios, incluidos los allanamientos dispuestos a nivel nacional y los allanamientos sorpresivos y los que se disponen a nivel regional. De ellos, hemos incautado más 1.700 armas blancas y 650 teléfonos celulares y, recientemente, dentro de las planificaciones de fuga que hemos tenido, se detectó y se trabajó una información proveniente de Tocopilla. El Comité nos ha servido para generar mayores acciones en coordinación con distintas autoridades, lo que ha significado el desalojo de los quiscos que estaban frente a la unidad penal de Antofagasta, lo que era un foco que podría haber provocado alteraciones o atentar contra el régimen del penal“.