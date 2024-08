“Aún no tenemos justicia”: Familia de Javiera Jiménez realizará velatón a dos años de su muerte

El 26 de agosto de 2022, la vida de Javiera Jiménez, una joven estudiante de Técnico en Odontología e influencer antofagastina de 23 años, fue silenciada para siempre. Su expareja, Andrés Sutar, le arrebató la vida en pleno desierto que une la ruta Antofagasta-Calama, donde fueron encontrados sus restos tras una dolorosa e intensa búsqueda.

A dos años de su muerte, la madre de Javiera, Emily Galleguillos, llamó a la comunidad a hacerse partícipes en una velatón por la memoria de la joven y para exigir justicia, una que ha tardado en llegar y dar consuelo a su familia.

Con un emotivo relato, Galleguillos invitó a ser parte de este clamor de justicia, por Javiera y por todas las mujeres que han sido violentadas y asesinadas.

“Hola mamá, amigas, hermanas, primas, nietas… Soy Javiera. En unos días, exactamente el lunes 26 de agosto de 2022, se cumplen dos años de mi desaparición, donde Andrés Sutar me escondió, me quemó y me enterró en el desierto, donde mi familia me buscó incansablemente para encontrarme y lo lograron. Hasta la fecha, aún no hay justicia por mi muerte por parte del poder judicial“, expresó.

Añadiendo que “Este lunes, mi familia hará una velatón en la Plaza Colón a las 18:30 horas, para pedir justicia por todas las mujeres desaparecidas y violentadas“, finalizó.