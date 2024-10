Tom Jones, KC and the Sunshine Band y Deep Purple en Antofagasta: La historia de los legendarios festivales que contrastan con la decadencia actual

“Viajé desde Perú”, “Vengo de Santiago y no me lo pierdo”, “Qué orgullo como banda local telonear a estos maestros”, eran algunas de las múltiples frases que se expresaban en Antofagasta el año 2009.

En la capital regional se presentaba de manera gratuita Deep Purple. Era el único show en esta parte del mundo de una banda ícono del hard rock y el heavy metal, congregando a fanáticos de todo el país y el extranjero.

No era Lolapallooza, ni un concierto en la capital para el cual desembolsar dinero en pasajes, estadía y entradas. Antofagasta fue el epicentro de un show memorable que congregó a visitantes de todo el cono sur y que aún resuena hoy, muchas veces en el recuerdo, ya que las cámaras y celulares de la época no poseían las capacidades de los dispositivos actuales. Más de 50.000 personas vibraron cuando sonaron los primeros acordes de “highway star” para dar inicio a un show de casi dos horas donde el órgano endemoniado de Jon Lord retumbó en el Club Hípico de Antofagasta.

Fanáticos de todo el norte de Chile y países vecinos confluyeron para disfrutar de un sonido inconfundible para toda una época.

Carla Corrales, entonces directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Antofagasta, recuerda que en la época hubo quienes colocaron trabas para la realización del megaconcierto, pero prevaleció la visión de la administración de la alcaldesa de la época, Marcela Hernando, de que Antofagasta fuera un escenario internacional.

Muchos recuerdan que en esa época había espacio y escenarios de nivel para las bandas locales. En el sector del Parque Croacia se desarrolló el Festival de Rock de Antofagasta. Un espacio masivo que vio crecer a bandas como Ancestro Siniestro, Los Gustavos, entre otras, que vieron un lugar donde presentar sus trabajos al público masivo en un escenario de primera calidad.

No se quedó allí esa administración comunal y decidió organizar un Festival de Antofagasta que contara con estrellas mundiales.

Una de las mayores estrellas que se presentaron en Antofagasta fue Tom Jones. “Sex Bomb”, “It’s Not Unusual”, “What’s New Pussycat”, “I’ll Never Fall In Love Again” fueron parte de las canciones que resonaron en el sitio cero del Puerto de Antofagasta, donde llegaron más de 100 mil personas, uno de los marcos de público más impresionantes en la historia de la ciudad.

En 2012 el KC and the Sunshine Band convirtió el Sitio Cero del Puerto de Antofagasta en una auténtica pista de baile para más de 100 mil personas.

La banda ícono de la música disco deslumbró con canciones como “Give it Up“, “I’m Your Boogie Man”, “Keep It Comin’ Love” y desde luego “Don’t Go“, canción que hoy sigue teniendo mucha popularidad por la serie de Netflix Monstruo, basada en Jeffrey Dahmer.

El festival gratuito más grande de Chile compitió en televisión con Viña del Mar

Luego la posta la recogió Karen Rojo, quien decidió que era necesario proyectar el festival de Antofagasta para todo el país.

Un acuerdo con TVN permitió que el Festival de Antofagasta pudiera ser visto en todos los rincones de nuestra patria y el extranjero mediante su señal internacional.

El escenario siguió siendo el sitio cero del Puerto de Antofagasta, un lugar propicio para congregar a decenas de miles de personas que gratuitamente pudieron disfrutar de espectáculos de primer nivel mundial sin desembolsar dinero de sus bolsillos.

En 2014 Antofagasta fue testigo de un deslumbrante show del colombiano Juanes y luego, la presentación de Jorge González que brindó uno de sus mejores registros en vivo como solista, antes de sufrir problemas de salud.

Por otro lado, Jowell & Randy, además de una memorable presentación de Wisin & Yandel que provocó una verdadera locura en la ciudad, fueron parte de los exponentes más importantes del reggaetón, que aterrizaron en Antofagasta.

Shows con artistas en la cúspide de popularidad y transmitidos en directo para todo el país, que rivalizaron en potencia de su parrilla con el Festival de Viña del Mar, proyectando además a la ciudad como un epicentro de grandes espectáculos y destino turístico emergente.

Un horizonte perdido

En 2021 asumió la administración Jonathan Velásquez, un comunicador y showman de la televisión local, en teoría conocedor de los beneficios e importancia de proyectar a la ciudad como sede de eventos internacionales.

Sin embargo, más allá de las intenciones que pudiera tener, su periodo dio inicio al periodo de la decadencia de Antofagasta como escenario internacional.

En 2023 se desarrolló el que sería el último Festival de Antofagasta, que sufrió diversos problemas de seguridad, polémicas y sospechas de corrupción.

A diferencia de sus antecesores bajo otras administraciones, en esa oportunidad el Festival no fue televisado para todo el país ni abierto para el todo el público, sino solo para quienes tuvieran pulseras para ingresar. Lo anterior, porque la organización previó la asistencia de solo 8 mil personas, lo que provocó largas filas para poder conseguir una pulsera y posteriormente un desborde que puso en riesgo la seguridad de todas aquellas personas que concurrieron al evento.

A esto se sumó la falta de baños, que fueron insuficientes para la cantidad de asistentes, que terminó cifrada en cerca de 30 mil personas, muy superior a lo que había establecido la organización.

Consultado al respecto, el alcalde Velásquez no reconoció los problemas ni ofreció soluciones. En cambio, defendió a la productora a cargo respondiendo que era cuestión de “mala suerte” salir de casa sin ir al baño antes y añadió: “Cuando uno va de visita no pide el baño”, lo que generó una fuerte polémica y fue motivo de análisis en diversos programas de televisión a nivel nacional.

El escándalo financiero que puso la lápida al festival 2024

A todos los problemas del Festival de Antofagasta 2023, se sumó un grave escándalo financiero y la desaparición de más de $600 millones de pesos. Una situación que fue confirmada por la Contraloría General de la República, que derivó los antecedentes al Ministerio Público.

La investigación reveló que el alcalde Jonathan Velásquez intervino directa y personalmente en la elección de la empresa a cargo del polémico festival, llamada “Comercializadora F&M Limitada”. Además detectó que $600 millones de pesos no han sido justificados ni tampoco reintegrados a las arcas de la Municipalidad de Antofagasta.

Todas estas irregularidades llevaron a que este año 2024 el Festival de Antofagasta fuera cancelado, porque no realizó a tiempo una licitación y se pretendía contratar vía trato directo a la misma productora bajo sospecha de corrupción por los desvíos de dinero durante el año anterior.

Finalmente, el alcalde Jonathan Velásquez puso la lápida al festival anunciando su reemplazo: Un show de drones.

Así, el Festival de Antofagasta, que alguna vez compitió con Viña del Mar y proyectó a la ciudad como un epicentro cultural de nivel internacional, hoy es solo un recuerdo.

De la gloria de Deep Purple y Tom Jones en décadas pasadas, se pasó en los últimos tres años al escándalo financiero, los problemas organizativos, las polémicas declaraciones y los desvíos de dinero, terminando por sepultar lo que fue el festival gratuito más grande de Chile. Este 2024, en lugar de artistas internacionales y shows memorables, los antofagastinos fueron testigos de la desaparición de su festival. Un doloroso contraste que a la vez plantea un desafío para próximas administraciones.