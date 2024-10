Fundación Mundo Down de Antofagasta busca apoyo para evitar su cierre a fin de año

Apoderados y familias de la Fundación Mundo Down en Antofagasta iniciaron una campaña de captación de socios para intentar salvar la institución, que desde hace años es el único espacio de formación especializada para personas con síndrome de Down en la ciudad. La fundación, que actualmente atiende a 25 personas, se enfrenta a un inminente cierre programado para fin de año debido a la falta de financiamiento.

Uno de los apoderados, cuyo hijo de 21 años asiste a la fundación desde hace cuatro, comentó que no existen otras instituciones en Antofagasta que ofrezcan atención y actividades adecuadas para mayores de edad con esta condición, razón por la que el cierre afectaría de manera significativa a las familias involucradas. En la “fundación hay familias de todo el espectro social y muchos de sus alumnos son mayores de edad por lo cual el cierre de la fundación significa no poder seguir recibiendo ayuda y actividades que realmente los integre“, afirmó el apoderado.

La campaña busca recaudar fondos a través de aportes mensuales de al menos $5.000, mediante un sistema de descuento bancario automático que solo requiere que el donante complete un formulario. El objetivo es alcanzar la meta de mil socios, cifra que permitiría que la fundación continúe funcionando y brindando atención integral y espacios de desarrollo a sus usuarios.

“Esta carta es solo el comienzo de una lucha que vamos a dar hasta fin de año”, añadió uno de los apoderados, quienes pidieron apoyo para difundir la campaña y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de esta institución en la vida de sus hijos.

Fundación Mundo Down

La Fundación Mundo Down nace el año 2019, cuando los padres de un adolescente con Síndrome de Down; Giovani Rojas y Jeliza Yutronic, no encuentran un lugar en donde reciba una atención especializada en áreas instrumentales y funcionales. Entonces se crea el Centro de Formación para personas con Síndrome de Down que además de su calidad y especialidad de sus profesionales, tiene un costo asequible para las familias, aumentando así mayor posibilidad de elección para las familias de la ciudad de Antofagasta.

La comunidad puede sumarse a esta iniciativa completando un formulario de donación disponible en las redes sociales de la fundación o contactándolos directamente. Para más información, la Fundación Mundo Down se encuentra en Chacalluta N°202, Antofagasta, o se puede enviar un correo a

fundacionmundodown@gmail.com.