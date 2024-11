Reconocen a escritora de Antofagasta en Premios Literarios 2024 por obra sobre Nelly Lemus Villa

Un nuevo y gran reconocimiento para el mundo de las artes y las letras tiene la región de Antofagasta, luego que la creadora regional Jerny González Caqueo, recibiera el Premio Literario 2024, distinción Escrituras de la Memoria, categoría Obras Inéditas, con la obra “Resistir creando entre poesía y danza. La vida de Nelly Lemus Villa”. Lo anterior,tras el anuncio efectuado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Los Premios Literarios, que en su totalidad reúne ocho distinciones en su trigésima segunda convocatoria, entre ellas: Mejores Obras Literarias, Escrituras de la Memoria, Roberto Bolaño, Amster-Coré, Marta Brunet, Narrativa Gráfica, Publicaciones Digitales y desde este año Investigación y Humanidades, reconoció a 25 ganadores y 22 menciones en sus distintas categorías y géneros, entregando más de 180 millones de pesos a autoras y autores, destacando además un segundo lugar que se entregaen los cinco géneros del premio Mejores Obras Literarias.

“Estamos felices de entregar buenas noticias en el ámbito de la creación literaria y dar impulso, circulación y difusión a escritoras, escritoras, ilustradoras e ilustradores y sellos editoriales mediante estos premios a los que postulan cada vez mayor número de obras y que año a año van creciendo tanto en categorías y géneros como en estímulo en dinero, respondiendo a las demandas y desafíos que imprime la bibliodiversidad nacional”, señaló la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

Por su parte, Jerny González manifestó su alegría y sorpresa por el reconocimiento. “Por supuesto que es una tremenda satisfacción y reconocimiento personal, pero creo que no es sólo eso porque es también un reconocimiento a lo que significa para la región un personaje como Nelly Lemus, que lo que ha entregado a la cultura, a una cultura muy combativa y con identidad, ha sido nada menos que toda su vida, entonces yo siento que es un reconocimiento a ella y un tomar en cuenta a las regiones”.

Sobre la obra, la autora también destacó la temática de la resistencia cultural. “Cuando se habla, cuando se dice o se muestra algo, de Chile, es de Santiago, lo que no es malo, pero no es suficiente porque en todo Chile pasaron cosas y aquí en el norte y en la región de Antofagasta pasaron cosas también en ese plano. Creo que ahí hay una deuda que está impaga y que es necesario pagarla, conociendo lo que pasa en regiones y en este caso a una persona en particular, a instituciones también, organizaciones por supuesto, pero también hubo una persona que fue Nelly Lemus Villa, que dejó su marca y que la sigue llevando a cabo; es una huella que continúa caminándose con sus 85 años”.

Respecto a la distinción otorgada a Jerny González, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio manifestó que “estamos muy contentos por este reconocimiento que obtuvo Jenrny González, esta obra que además se centra en una tremenda artista regional como es Nelly Lemus, donde se habla de su vida, trayectoria, pero sobre todo por los espacios de resistencia ante la vida, ante la memoria, ante los hechos que ha tenido que enfrentar Nelly a lo largo de su carrera, por lo tanto, feliz porque de alguna manera estamos hablando de la memoria colectiva, de la resistencia; estamos hablando de cómo desde las letras podemos reconocer y establecer espacios importantes para la memoria y esto además que sea reconocido con un premio literario de esta envergadura, de verdad es fabuloso, así que estamos muy contentos, mis felicitaciones para Jerny González y por supuesto, todo el empuje y la fuerza para nuestros talentos regionales que están dado cada vez más que hablar a nivel nacional e internacional”.

Autora

Jerny González Caqueo, es de profesión socióloga, con una maestría en antropología social, autora de variados artículos del ámbito académico y desde este año, columnista de Linterna de Papel, siendo su obra “Resistir creando entre poesía y danza. La vida de Nelly Lemus Villa”, la primera creación literaria, que según indicó, espera seguir cultivando “porque me interesa que lo que digo se pueda leer y llegar a más gente” agregó.

Cabe destacar que el libro de Jerny González será lanzado próximamente por editorial Pampa Negra, estando en estos momentos en etapa de preparación para ser presentado a la comunidad.