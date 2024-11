¡Encuentra a tu nuevo compañero felino!: Jornada de adopción se realizará esta tarde en Antofagasta

La jornada de adopción, organizada por Only Pets y More Than Cats, en colaboración con las agrupaciones animalistas Pro Animal Gaat y Patitas a la Obra, es la oportunidad perfecta para darle un hogar lleno de amor a un gatito que lo necesita. Además, por cada adopción se entregará un Kit de Inicio de regalo para comenzar los cuidados de tu minino.