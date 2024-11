Intensifican fiscalización a flotas de TransAntofagasta para mejorar seguridad y calidad del servicio

Con el objetivo de mejorar la seguridad y calidad del servicio del transporte público en la comuna de Antofagasta, es que la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, inició a mediados del mes de octubre, una fiscalización intensiva a todas las flotas de taxibuses del TransAntofagasta.

La medida de la autoridad, junto con el programa de Fiscalización y la División de Transporte Público Regional, ha sido inspeccionar el estado de los vehículos para la seguridad de los usuarios, la revisión de documentos de los conductores, y el cumplimiento de normas gráficas con las cuales se informan beneficios como los de la TNE y la tarifa rebajada para personas mayores.

Hasta la fecha, las principales irregularidades que se han detectado corresponden a asientos, pisaderas, puertas, luces en mal estado y un caso de licencia de conducir falsificada.

Ante esta situación, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Enrique Viveros expresó que “es importante que la comunidad, los usuarios en general, puedan tener acceso a un servicio de transporte de calidad. Por esa razón, llevamos más de un mes fiscalizando todas las flotas, línea por línea, para ir remediando esta problemática. Nuestro foco en estas fiscalizaciones que estamos realizando dentro de todos los terminales de las líneas, es brindar mayor seguridad cuando realicen sus recorridos”.

Viveros también explicó que las máquinas que no cumplan con el estándar exigido, no podrán salir a recorrido hasta que los representantes legales presenten los cambios y mejoras. Además, destacó que la mayoría de las flotas no superan en promedio los ocho años de antigüedad y se seguirá impulsando la modernización de los buses mediante programas como el “Renueva tu micro”.

Se espera que antes de finalizar el 2024, se hayan fiscalizado las 649 micros que se encuentran operativas en la capital regional.