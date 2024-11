Un arma poderosa para transformar vidas: el jiu-jitsu en Antofagasta

El jiu-jitsu brasileño no solo es una disciplina marcial; es una herramienta para superar desafíos físicos, emocionales y sociales. En Antofagasta, este deporte está ganando terreno, liderado por profesores como Mixio Becerra, quien ve en esta práctica una poderosa herramienta de transformación.

Con beneficios que van desde la mejora de la salud física hasta el fortalecimiento mental, este deporte se posiciona como una alternativa para combatir el estrés, el sedentarismo y las adicciones. Mixio Becerra, profesor de North Side Fight Club, comparte cómo esta disciplina cambió su vida y la de muchos de sus alumnos.

El poder transformador del jiu-jitsu

“Cambió mi vida, literalmente cambió mi vida”, confiesa Mixio Becerra, profesor de jiu-jitsu brasileño en el North Side Fight Club de Antofagasta. Esta disciplina no solo le ayudó a superar una depresión y problemas de autoestima, sino que también le permitió construir una comunidad que hoy reúne a más de 60 alumnos, muchos de ellos campeones nacionales e internacionales.

“El jiu-jitsu me salvó. Estaba con sobrepeso, deprimido y me sentía horrible. Nunca imaginé que me convertiría en profesor ni que lideraría un grupo tan grande. Hoy puedo decir con orgullo que tengo alumnos que son campeones internacionales, y ver su progreso es increíblemente gratificante”, relata Becerra.

Beneficios físicos y mentales

El jiu-jitsu brasileño, conocido como BJJ, combina técnicas de combate cuerpo a cuerpo, defensa personal y estrategia. Esta mezcla ofrece múltiples beneficios, tanto físicos como mentales.

Beneficios Físicos: Ayuda a perder peso, mejora la capacidad cardiovascular y pulmonar, aumenta la fuerza y la flexibilidad, y fortalece la condición física general. Durante una sesión, se pueden llegar a quemar entre 800 y 1.500 calorías.

Beneficios Mentales: Desarrolla fortaleza mental, disciplina, respeto y autoestima. Además, es una gran herramienta para reducir el estrés y manejar situaciones complejas.

“Es algo mágico. Cada sesión te permite liberar toxinas y energía negativa. Terminas sintiéndote más tranquilo y feliz. No hay nada como el jiu-jitsu”, asegura Becerra.

Una filosofía de vida

Esta disciplina no es solo un deporte, sino una filosofía de vida. Enseña a manejar la adversidad y a convertir la debilidad en fortaleza. “El jiu-jitsu está diseñado para las personas más débiles. Es increíble cómo una persona pequeña puede controlar a alguien más grande y fuerte. Eso es lo que lo hace tan especial y efectivo”, comenta Becerra.

En Antofagasta, el deporte de comabate ganando adeptos. North Side Fight Club, la academia liderada por Becerra, es un ejemplo del crecimiento de esta disciplina. “Muchos de mis alumnos llegan con problemas de estrés laboral, familiar o incluso adicciones. Aquí encuentran un espacio donde pueden salir de esos círculos y mantenerse sanos física y mentalmente”, explica.

El impacto social del jiu-jitsu es notable. En Brasil, esta disciplina es utilizada como herramienta para alejar a jóvenes de las drogas y la delincuencia. “Quiero que Antofagasta siga ese ejemplo, que las academias crezcan, que haya una federación regional y que el jiu-jitsu sea accesible en colegios y comunidades. Es una forma de construir sociedad”, afirma.

Proyección y sueños

Becerra tiene una visión clara: convertir a Antofagasta en una potencia del jiu-jitsu brasileño. “Mi sueño es que esta disciplina llegue a todos los hogares de la ciudad, que más personas puedan beneficiarse de lo que ofrece. Quiero que se convierta en una cultura, una herramienta para mejorar nuestra sociedad”, concluye.

El arte marcial sigue creciendo en Antofagasta, no solo como un deporte, sino como un motor de cambio personal y social. Si estás buscando una actividad que te desafíe, te fortalezca y te transforme, el jiu-jitsu podría ser la respuesta.