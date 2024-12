Tras un año esperando por una familia en Antofagasta: “Barbitas” busca un hogar para siempre

Barbitas es un juguetón perrito que se encuentra esperando por una familia que lo adopte para formar parte de un hogar que lo ame para siempre. Fue abandonado junto a sus hermanitos hace un año en Costa Azul, sector norte de Antofagasta.

Hasta la fecha, es el único de la camada que no ha sido adoptado, pero no pierde la esperanza de ser visto con ojitos de amor. “Barbas” como ha sido llamado de cariño por sus cuidadores, es un can de tamaño mediano, de 12 meses edad, que se encuentra esterilizado y vacunado.

Este pequeño es de personalidad amigable y muy juguetón, además, se lleva bien con otros perritos y niños, por lo que es perfecto para convertirse en un nuevo mejor amigo.

Si deseas darle una oportunidad y cambiar su vida, puedes comunicarte directamente al número: +569 95384118 con Ricardo.