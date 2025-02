“Mantenimiento al menos deficiente”: Diputado Videla cuestiona estado de la cancha del Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta

Como “al menos deficiente” calificó el diputado Sebastián Videla el mantenimiento realizado por la empresa Parques Johnson a la cancha del Estadio Calvo y Bascuñán en Antofagasta.

El parlamentario visitó este miércoles las instalaciones donde entrena el Club de Deportes Antofagasta (CDA), donde constató el estado actual de la cancha y sus alrededores.

“Los jugadores me han hecho saber la preocupación de no jugar como local en las primeras fechas” debido al estado de la cancha, por lo que expresó que resulta fundamental que el equipo de la ciudad pueda jugar en Antofagasta y no tener que trasladarse a otras regiones.

Apoyo para que el CDA juegue en Antofagasta

Videla expresó su compromiso con la comunidad deportiva y aseguró que trabajará para evitar que el CDA tenga que jugar de local fuera de la ciudad. “Trabajaré junto a la Municipalidad y el Departamento de Desarrollo Comunitario (Dideco) para asegurar que nuestras instalaciones estén en las mejores condiciones posibles”, afirmó.

El parlamentario enfatizó la importancia de contar con espacios deportivos adecuados, no solo para el primer equipo del CDA, sino también para las divisiones menores, asegurando que el talento joven debe tener las condiciones necesarias para su desarrollo.

Compromiso con el fútbol formativo

Además de enfocarse en la infraestructura del estadio, Videla anunció su respaldo a las divisiones menores del CDA, comprometiéndose a impulsar iniciativas que fortalezcan la formación de nuevos talentos en la región. “Es fundamental fomentar el talento joven y brindarles las herramientas necesarias para su crecimiento deportivo“, destacó.

El diputado reiteró su compromiso con el desarrollo del deporte en Antofagasta y aseguró que seguirá de cerca las mejoras que se implementen en el estadio, velando por el bienestar de jugadores y aficionados.

“Vamos a fiscalizar a esta empresa. Deben cumplir con su contrato y si no, poder contratar a otra empresa que cumpla las condiciones adecuadas como sucede en Iquique, Calama, donde no hay problemas con el pasto“, cerró el parlamentario.