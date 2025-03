Recolectan más de 240 kilos de basura en jornada de limpieza costera en Antofagasta

Más de 30 personas, entre convocadas y autoconvocadas, se sumaron este fin de semana a la jornada de limpieza impulsada por diversas organizaciones locales. Gracias a este esfuerzo colectivo, se logró recuperar más de 70 kilos de residuos reciclables y retirar 177 kilos de residuos no recuperables.

El operativo, que tuvo lugar en playa frente a la Universidad de Antofagasta, contó con la participación de las organizaciones Raíces Endémicas, Parley for the oceans, Ciclonectado y Coloso Boulder La actividad no solo buscó la limpieza del entorno, sino también concientizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado de los espacios comunes y la correcta gestión de residuos.

“Es importante involucrar a la comunidad en la responsabilidad del cuidado del medioambiente, y no solo dejar la responsabilidad a las autoridades, sino que también asumirlas nosotros como comunidad” señaló Carmen Serrano fundadora y presidenta de la ONG Raíces Endémicas.

“Es fundamental que nos apropiemos de nuestros espacios y promovamos la cultura del reciclaje y la responsabilidad ambiental”, señaló Nicolás Ramírez Co-fundador de Ciclonectado.

Por otra parte, la ciudad tuvo la visita de Duban Espinoza coordinador nacional de limpieza de playas de la ONG mundial “Parley for the oceans” quién señaló “como primera vez en Antofagasta resulta impactante ver los distintos focos de contaminación que presenta la ciudad, tanto en la calle como en el borde costero, alterando ecosistemas tan frágiles”.

Alan Pérez Gestor de la agrupación deportiva Coloso Boulder también señaló “nosotros como escuela de escalada deportiva y nuestra conexión con esta actividad es que fuera de los muros artificiales esta disciplina se practica en la naturaleza, y desde ahí instar a nuestros alumnos y alumnas a que valoren y cuiden la naturaleza también en estos espacios comunes”.

Desde todas las organizaciones participantes, hacemos un llamado a la comunidad a cuidar nuestros espacios y a todas las personas que se sientan inspiradas a participar, hacerlo con total confianza. La colaboración y el compromiso ciudadano son clave para lograr un entorno más limpio y sustentable.

Para quienes deseen ser parte de estas iniciativas, pueden seguirnos en Instagram como @raicesendemicas @ciclonectado @parley_latam @colosoboulder y estar atentos a las próximas convocatorias.