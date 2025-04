Más de 2 mil personas de la región de Antofagasta trabajan en la construcción de Nueva Centinela

Un nuevo acueducto y la ampliación de infraestructura son las principales obras que están ejecutándose en el Muelle Centinela, ubicado a pocos kilómetros de caleta Michilla, donde viven Roxana Barriga Rojas y Brayan Chilcumpa Veas, contratados por Echeverría & Izquierdo, una de las empresas que construye Nueva Centinela.

Ambos son pareja y se desempeñan desde hace poco en distintas labores, con un turno donde trabajan 14 días y descansan otros 14. Sin embargo, vivir muy cerca de las obras les permite llegar todas las tardes a su casa para encontrarse con Javiera, su hija de 8 años, la que inspira su esfuerzo y motivación.

Actualmente, siete personas de Michilla (200 habitantes), están vinculadas laboralmente a Nueva Centinela producto del trabajo realizado por Antofagasta Minerals para promover el empleo local.

“Estamos felices, fue una gran oportunidad conseguir trabajo y además que tengamos el mismo turno”, dijo la joven, que da sus primeros pasos como secretaria técnica maestro segunda. “Tenemos varias metas, como tener nuestra casita en Mejillones, porque nuestra hija luego estudiará allá”, añadió.

Para Brayan, su contratación llegó en un momento especial, porque se desempeñaba como buzo mariscador, pero laboralmente no pasaba por buenos días, porque “el mar a veces da y a veces no, pero salió esta oportunidad y acá estamos aprovechándola. Me he sentido bien y estoy agradecido”, aseguró el ayudante de cañería, ejemplo de reconversión laboral.

Dotación

El reclutamiento de trabajadores locales sigue marcando los avances del proyecto Nueva Centinela de Antofagasta Minerals, principal iniciativa de inversión minera que se está desarrollando en Chile, con US$ 4.400 millones.