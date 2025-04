“¡Ni una menos!”: Antofagasta marcha por justicia para Tatiana y Javiera

Con el lema “Sal con nosotras a luchar por la justicia”, este domingo 6 de abril se llevará a cabo una marcha en Antofagasta para conmemorar y exigir justicia por los casos de Angie Tatiana y Javiera Jiménez , dos jóvenes mujeres víctimas de feminidio en la región, cuyos crímenes han generado un profundo impacto en la comunidad.

La convocatoria difundida por redes sociales indica que el punto de encuentro será en la plaza Bicentenario en el sector norte de la ciudad, a partir de las 16:30 horas, y es impulsada por agrupaciones feministas bajo el llamado de “¡Ni una menos!”.

Dos historias marcadas por la violencia

Angie Tatiana, joven madre colombiana de 24 años, fue reportada como desaparecida el miércoles 2 de abril y fue encontrada sin vida el viernes 4 del mismo mes, al interior de una habitación en calle Rendic. Su cuerpo presentaba heridas cortopunzantes y claros signos de intervención de terceros, según informó la Fiscalía Regional. Su hija, de menos de dos años, quedó al cuidado de su padre. Nadie protegió a Tatiana. Nadie llegó a un tiempo.

Javiera Jiménez, joven estudiante e influencer, fue asesinada por su expareja, quien la ocultó, quemó y enterró en el desierto. Durante más de un año su familia la buscó, mientras el asesino huía. Fue detenido en Bolivia, pero aún no hay justicia. Su madre denuncia que él tendría beneficios carcelarios, acceso a celular y drogas. ¿Dónde está el castigo ejemplar? ¿Dónde está la justicia que se les prometió?

Ambos casos evidencian lo que las mujeres vienen gritando hace décadas: el Estado no nos cuida, la justicia no llega, y la violencia no cesa.

Esta marcha no es solo por Tatiana ni solo por Javiera. Es por todas. Por las que están, por las que faltan, y por las que ya no pueden gritar. Es un grito colectivo, furioso y lleno de amor, que exige que el dolor se transforme en acción, en justicia, y en una vida libre de violencia para todos.