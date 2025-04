“No es solo la amenaza de tiroteo”: estudiantes de la UCN de Antofagasta denuncian abusos de poder y falta de protocolos

Durante la tarde de este miércoles 9 de abril, estudiantes de la Universidad Católica del Norte (UCN) en Antofagasta se manifestaron frente a Rectoría y en los accesos de la casa de estudios, denunciando la falta de protocolos de seguridad tras las amenazas de tiroteo que habrían sido recibidas por la institución el pasado fin de semana. Acusan una reacción tardía de las autoridades y la falta de resguardo hacia la comunidad universitaria.

Según informaron los propios estudiantes, la amenaza fue conocida el domingo 6 de abril a las 19:18 horas, sin embargo, las clases se mantuvieron con normalidad y sin notificación oficial a quienes asistieron presencialmente. La situación fue conocida por la comunidad estudiantil recién el lunes 7, a través de correos filtrados, y la suspensión de clases se concretó recién a las 14:40 horas de ese día.

En ese contexto, Centros de Estudiantes y el Consejo de Presidentes/as (COPRE) de la FEUCN llamaron a una paralización de actividades, criticando la negativa institucional a reconocer la legitimidad del paro. Denuncian además un clima de inseguridad estructural, sumado a denuncias de acoso, discriminación y estigmatización, especialmente hacia estudiantes neurodivergentes y disidencias sexuales.

Claudia Ossio, presidenta del Centro de Estudiantes de Pedagogía en Educación Básica, señaló que el fondo del problema va más allá de la amenaza de tiroteo, “Esperábamos hacer ruido, que las autoridades nos escucharan porque los paros no se han validado. Hoy costó mucho que nos validaran el paro y que tuviéramos respaldo para no asistir a clases. En verdad es demostrar el problema de fondo, que no solamente es la amenaza del tiroteo, sino todo lo que está pasando con los protocolos, con las denuncias de docentes hacia alumnos y de alumnos hacia docentes. Tenemos una problemática que es el abuso de poder dentro de las aulas” señaló.

Desde la organización estudiantil indicaron que continuarán movilizados y exigiendo respuestas claras y medidas concretas por parte de la universidad para garantizar espacios seguros, respetuosos y democráticos.