VIDEOS | Nueva fuga afecta al Hospital Regional de Antofagasta: Exigen renuncia del Director Nacional de Concesiones

Durante este martes 29 de abril comenzó a circular en redes sociales un nuevo registro que evidencia una grave filtración en el Hospital Regional de Antofagasta (HRA), esta vez en el área de ingreso principal. Según se ha informado, la fuga correspondería a una filtración de agua caliente del sistema de climatización.

Este incidente se suma a una seguidilla de problemas estructurales que han afectado al hospital durante el último año, impactando directamente en la atención a pacientes, el normal funcionamiento de los servicios y la seguridad tanto del personal como de los usuarios.

Ante esta nueva falla, el diputado por Antofagasta, Sebastián Videla, fue enfático en exigir “la renuncia inmediata del Director Nacional de Concesiones“, acusando negligencia e inoperancia de parte de las autoridades responsables. “¡Basta de negligencia! No podemos seguir tolerando que la inoperancia ponga en riesgo la salud y la vida de miles de personas“, expresó.

Agregando que “esta nueva fuga en el Hospital Regional de Antofagasta es impresentable, lo dijimos hace pocas semanas, debe renunciar el Director Nacional de Concesiones, se lo dijimos a la ministra, esto ya no da para más. Los gremios lo han dicho, no han sido escuchados, se hicieron acuerdos pero acá parece que se lo lleva el viento y no logramos una solución concreta (…) nuevamente se va a tener que aplazar algunos servicios, algunas situaciones que son de suma urgencia para los usuarios, por lo tanto esto no lo vamos a permitir“.

A su vez, el parlamentario pidió que se implemente un plan de contingencia real y efectivo para evitar nuevas fallas, asegurando que ya se han tenido que aplazar servicios urgentes por este tipo de problemas.

