Quemas ilegales en Antofagasta: Senador Velásquez enfatiza que “la solución no está en La Moneda, está en la comuna”

Una vez más, el sector de La Chimba en Antofagasta ha sido escenario de quemas ilegales que han generado extensas nubes de humo tóxico, afectando gravemente la calidad del aire, la salud de la población y el medioambiente del sector norte de la ciudad.

Frente a esta situación, el senador Esteban Velásquez expresó su profunda preocupación y criticó la falta de soluciones reales y permanentes.

Velásquez fue enfático en señalar que el problema no puede seguir siendo abordado de manera superficial ni reactiva. “La solución es netamente local, propuesta de otra índole como ir a buscar solución a la moneda más allá del gobierno de turno o algún ministerio particular, no guardan relación con las capacidades que debe tener la ciudad Antofagasta y las tiene —con reitero— un gobierno comunal con presupuestos y un gobierno regional, en las mismas condiciones”, señaló el parlamentario.

Asimismo, destacó la necesidad de trabajo conjunto y articulado entre las autoridades locales y regionales, sin depender exclusivamente de respuestas centralizadas.

“El trabajo coordinado que se debe realizar tiene que ser de primer nivel y elaborar programas integrales para enfrentar aquello. Sucede que se ven noticias, sólo cuando hay una humareda de incendios lamentable que afecta a la vida y la salud de los antofagastinos, pero que luego se olvida, y por lo tanto aparecen soluciones irresponsables, muy populistas, y sólo cuando aparece la cámara de televisión, pero luego no se trabaja de manera concreta y coordinada”, agregó.

El senador llamó a reforzar la fiscalización, mejorar la gestión de residuos, implementar políticas medioambientales sostenibles y, sobre todo, a empoderar a las autoridades comunales con recursos y atribuciones para enfrentar la problemática desde el territorio.

Mientras tanto, los vecinos de sectores aledaños a La Chimba siguen conviviendo con los efectos de la contaminación y esperan que las palabras se transformen, esta vez, en acciones efectivas y duraderas.