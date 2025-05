¡impactante!: Denuncian presunto faenamiento y venta de perros en pleno centro de Antofagasta

Una impactante imagen ha recorrido ampliamente las redes sociales durante la presente semana: En esta se deja ver el presunto faenamiento y venta de perros en Antofagasta.

El hecho fue dado a conocer a través del grupo “Comunidad Perruna Antofagasta Original”, donde se muestra la cruda fotografía de al menos tres animales desollados, uno sobre otro, sin su cabecita ni sus extremidades completas.

Uno de los usuarios que compartió el registro, comentó de manera anónima: “Hola gente, hoy en mi trabajo me toco ver a una persona extranjera ofreciendo cordero supuestamente, no sé en realidad si es cordero, a mi parecer sin perritos faenados. Me gustaría que me dijeran qué ven ustedes para hacer la denuncia pertinente, sé su dirección, no es broma, y si hago anónimo es porque obviamente me verán y borrarían todo y quiero justicia“, sentenció junto a la fuerte imagen.

Otra usuaria también se sumó con otra publicación dejando ver la misma foto, señalando que “en el centro de Antofagasta anda un extranjero ofreciendo perritos faenados, para asados, no le compren. Pagando solo causa que maten a más porque les deja dinero el negocio“.

Autoridades

La situación también fue denunciada por el Diputado Sebastián Videla, quien señaló que ya se presentó la denuncia formal ante la PDI, tras recibir la fotografía que daría cuenta de este presunto faenamiento y venta de carne de perro.

El parlamentario, solicitó que se realicen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, incluyendo la revisión de cámaras de vigilancia del sector con el objetivo de identificar a los posibles responsables.

Al respecto, Videla expresó que “se trata de una situación extremadamente grave. No podemos permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes. Es fundamental que se investigue a fondo“.