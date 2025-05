Conservación integral transforma el Liceo Marta Narea de Antofagasta a 80 años de su fundación

El Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz A-17 se emplaza en el centro de la ciudad de Antofagasta, abarcando una manzana completa, siendo uno de los que tiene mayor data en la ciudad. Comenzó su funcionamiento en al año 1905, instancia en donde funcionaba como Liceo de Niñas. Fue el primer internado para mujeres de la ciudad emplazado en sus inicios en la casa Abaroa, luego en el año 1945 se cambia a su ubicación actual en calle Teniente Manuel Orella #461, convirtiéndose a comienzo de los años 90 en sistema mixto y técnico profesional.

En la actualidad el Liceo Bicentenario tienen una matrícula de más de 1500 estudiantes, y su infraestructura se encuentra con un alto estado de deterioro, en específico con graves falencias en sus cubiertas, pavimentos e instalaciones sanitarias. Situación que repercute en el bienestar de los alumnos por el déficit de infraestructura, aumentando el riesgo de anegamientos, caídas y contribuyendo negativamente en la calidad de atención de la comunidad escolar, baja calidad en el proceso de aprendizaje y desmotivación de la comunidad educativa.

El proyecto “Conservación Integral Liceo Marta Narea A-17″, pretende dar solución a la problemática realizando una conservación integral en el establecimiento, disminuyendo los costos de reparación, prolongando la vida útil de la estructura y mejorando las condiciones de atención a los alumnos. Esta mañana en las propias dependencias del liceo y ante la comunidad educativa, el GORE hizo entrega formal del terreno a la empresa , que mediante licitación pública, se adjudicó la obra. Se trata de IMS SPA, que tendrá 540 días a partir de este 7 de mayo, para entregar el proyecto, cuyo financiamiento es cien por ciento FNDR, con una inversión que llega a los $4.519.268.484.-

“Hoy día por fin pudimos completar lo que significa el traspaso del edificio para iniciar las obras de conservación. Esto significa una renovación completa del Liceo Marta Narea, que atiende más de 1500 estudiantes y que va a permitir que mejoren los espacios de calidad tanto para estudiantes, como para los profesores del liceo. Así es que estamos muy contentos y seguimos afirmando nuestro compromiso con la educación” señaló el Gobernador Regional, Ricardo Díaz

En tanto para el director del establecimiento , William Buttler , “la educación se hace acá en las aulas y hablo en representación de todo mi comunidad. Estamos felices, porque después de 80 años este liceo va a ser renovado y va a ser renovado potentemente. No es arreglo por encima. Hemos conocido el plan, hemos conocido toda la proyección que tiene y lo expresé. Los profesores me decían nunca va a ser director, no va a llegar ese día. Y hoy se cumplió y los sueños se hacen realidad. Nosotros construimos a través de puentes, no de paredes, y los puentes hacen que todos opinemos, todos nos escuchemos y avancemos en la educación, que es lo principal para un adolescente, para un niño”, comentó.

El director agregó además, que ya se ha presentado un plan de contingencia pedagógico y se han adoptado algunas medidas, como el quiebre de la jornada escolar completa, por lo que un grupo de estudiantes asiste en la mañana y otro en la tarde y se tuvo que acortar también la jornada escolar para hacer calzar los horarios de salida y se está, asegura el director, en constante coordinación con la casa central de la CMDS

SOBRE EL PROYECTO:

Se considera la intervención de pisos vinílicos, cerámicos, retape y reparación, enchape de muros, radier texturado, cerchas Metalcom, planchas de cubierta, canaletas de aguas lluvias. Estructuras metálicas, cubiertas de policarbonato, lona de HDPE. Protecciones metálicas de ventanas, ventanas de aluminio. Muros exteriores en general. Cielos de recintos interiores. Muros de recintos interiores, pintura y tratamiento de la multicancha. Un cubo dren. Mortero autonivelante, así como la instalación de 144 wc, incluidos 4 inclusivos, 74 lavamanos, así como la conservación de plantas sanitarias y de la red eléctrica completa, como de la pintura general.

David Martínez , jefe de la División de Infraestructura y Transporte asegura que “este establecimiento lleva en este sector ya 80 años y nunca se le ha hecho ninguna mejora más allá de mejoras puntuales. Nunca ha tenido una conservación integral y es gracias a la gestión del gobernador Ricardo Díaz, al interés de poder ir mejorando el espacio educativo, que hoy día estamos haciendo entrega de este terreno a la empresa”, enfatizó.

Carlos González, administrador de contrato de la empresa IMS SPA señala respecto al proyecto que “ya tenemos conocimiento de los alcances, las dificultades y las relaciones que tiene este proyecto, tanto con la comunidad, como con la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Y está bien acotado, está por etapas. Hay mucha precisión con respecto a segregar el área de trabajo nuestro, con el área de la comunidad educacional, cosa que comentó el rector que tenemos que convivir y en mi presentación manifesté mis mejores intenciones de tener un muy buena relación” concluyó la empresa.