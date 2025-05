Senador Esteban Velásquez: “Se debería poner término ahora a la concesión del Hospital de Antofagasta”

El senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), conversó con El Diario de Antofagasta sobre los principales desafíos que enfrenta el norte del país. Desde la crisis del Hospital Regional y la falta de especialistas, hasta el futuro del Corredor Bioceánico y la autonomía fiscal de las regiones. El parlamentario hizo un llamado a avanzar en soluciones concretas y dejar atrás la “pirotecnia” política.

¿Cómo evalúa la situación actual del Hospital Regional de Antofagasta?

“El modelo de concesiones en salud fracasó en Antofagasta. Llevamos casi una década con fallas permanentes en el hospital, sin soluciones efectivas. Ya no se trata de la empresa principal, estamos en la quinta subcontratista. No hay interés real en garantizar salud digna para las personas.

El modelo de concesiones fracasó y quienes están a favor de su modelo de concesiones, mayoritariamente son los políticos conservadores, los sectores de política conservadora. ¿Por qué hago esta relación? Porque a veces la ciudadanía dice, “yo voto por esta persona que es tan simpático, mira…si es es tan joven y simpático este niño o esta niña” sin conocer su opinión política.

La concesionaria ha fallado. Ahora se debería poner termino a esta concesión o por lo pronto mejorar la fiscalización. Y si se les caduca la concesión, se les pone término, también hay que comenzar con otro proceso. A mi juicio si el estado se hace directamente cargo, me da más garantía. Este modelo solo ha traído problemas: desde filtraciones e inundaciones, hasta fallas críticas en servicios básicos. No puede seguir así.”

¿Qué se debe hacer con la concesión actual?

“Si se mantiene la concesión, hay dudas sobre su capacidad para mejorar. Y si se termina, debe quedar claro que si vamos a licitar otra vez, los privados volverán a lucrar. El Estado no quiebra, puede garantizar continuidad. Hay que considerar un régimen especial que permita actuar sin amarrarse a procesos burocráticos extensos.”

¿Cómo se enfrenta la falta de especialistas en la región?

“Llevamos 40 años diciendo que faltan especialistas. Hay que formar médicos aquí mismo. Tenemos profesionales talentosos en Tocopilla, Calama, Antofagasta, pero no todos pueden financiar su especialización. Por eso estamos impulsando, junto al Gobierno Regional, un programa para formar especialistas con recursos del Royalty Minero. Queremos que se queden en el sistema público, no que los ‘fichen’ las clínicas. Esta es una política de fondo con identidad regional. Hay que dejar de depender del centralismo y asumir que también aquí tenemos capital humano.”

¿Cómo evalúa la gestión del gobernador regional Ricardo Díaz?

“Ha mostrado visión de futuro en ciencia, educación y tecnología. Respaldó el CFT para Tocopilla, ha impulsado centros de formación técnica, y eso se valora. Pero en este segundo periodo debe elevar el tono, exigir más al Gobierno Central y concretar obras clave. Le falta más fuerza política. Tiene que liderar con decisión y hablar claro ante los ministerios. La región no puede seguir esperando.”

¿Cuál es la importancia del Corredor Bioceánico?

“Seguimos hablando del corredor pero sin preparación. Faltan carreteras clave como Calama-Tocopilla. Hay que acelerar los diseños, pensar en un parque industrial del litio en Tocopilla y modernizar su puerto. El gobernador debe liderar esto con fuerza ante el MOP y el Presidente. Si no lo hacemos ahora, vamos a perder una oportunidad histórica y seguiremos a la cola del desarrollo logístico.”

¿Qué tan urgente es una Ley de Rentas Regionales?

“Sin autonomía fiscal, la autonomía política es incompleta. El gobierno ingresó el proyecto, pero sin urgencia. No basta con cumplir el trámite. Necesitamos que se discuta y se apruebe. Si no fuera por el Royalty, no habría ingresos nuevos para la región. No queremos limosnas, queremos recursos permanentes para desarrollo, ciencia, salud y educación.”

¿Cómo evalúa el problema ambiental y social en La Chimba?

“Ha habido demasiada pirotecnia y pocas soluciones reales. El relleno sanitario debió estar hace décadas. Acá fallaron intendentes, seremis y universidades. Hoy hay que actuar con medidas paliativas reales: vigilancia permanente, iluminación, drones, cortafuegos, pero también construir el relleno definitivo. Y eso lo lidera el municipio, no La Moneda. Hay que dejar de esperar que todo lo resuelva Santiago.”

¿Hay acciones legislativas al respecto?

“Presentamos un proyecto de ley para tipificar como delito las quemas intencionales, con penas de hasta 20 años. Basta de populismo irresponsable: necesitamos soluciones reales y leyes con dientes. Las quemas afectan la salud, contaminan y deben ser enfrentadas con firmeza, no con declaraciones para la prensa.”

¿Qué le parece la implementación de los SLEP en educación pública?

“La idea es buena, pero mal diseñada desde Santiago. Faltó enfoque territorial. Se han cometido errores en los traspasos y en los nombramientos. Los concursos han sido centralistas y han ignorado la identidad regional. No podemos volver a las corporaciones, pero hay que corregir el rumbo, mejorar la gestión y escuchar a los profesores y comunidades.”

¿Su opinión respecto a establecer más requisitos al voto extranjero?

“Este es un año de elecciones y también una oportunidad. Invito a la gente a participar, a informarse, a votar con conciencia. Necesitamos ciudadanos críticos, no indiferentes. Solo así construiremos una región más justa y desarrollada. Y en cuanto al voto migrante, es un debate legítimo. Si un extranjero cumple con los requisitos y aporta al país, ¿por qué no puede participar? El debate debe darse sin prejuicios ni cálculos electorales.”