“Nosotros no tenemos jefe”: Presidente de la Cámara José Miguel Castro descarta renunciar tras polémica por viaje en semana distrital

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), descartó este lunes renunciar a su cargo tras las críticas surgidas por un viaje personal a Estados Unidos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, que coincidió con una semana distrital.

Durante su ausencia, estuvo fuera del país por 24 días, dejando de asistir a siete sesiones legislativas, sin realizar actividades en terreno en su distrito de representación, la Región de Antofagasta.

La controversia se reactivó tras un reportaje emitido por Mega, que detalló el viaje realizado por el parlamentario en un período destinado legalmente para trabajo territorial. La situación generó cuestionamientos desde diversos sectores del Congreso, especialmente por el uso de permisos personales en tiempos dedicados al contacto con la ciudadanía.

“No tenemos jefe”, fue parte de la respuesta de Castro durante una conferencia de prensa en el Congreso. “Lo que se hizo fue pedir un permiso, que se me fue otorgado como corresponde al reglamento de la Cámara, y pedir los días sin goce de sueldo que amerita (…) Aquí no hay absolutamente nada que ocultar”, afirmó el parlamentario.

Consultado sobre si el episodio revela un privilegio impropio, Castro insistió: “Por supuesto que es un privilegio, porque nosotros no tenemos jefe (…) Lo que hacemos es pedir permiso cuando uno sale”.

Críticas desde oficialismo y oposición

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el oficialismo, la diputada Daniella Cicardini (PS) indicó que “el presidente debe asumir las consecuencias de su actuar, porque empaña a toda la corporación”, mientras que Claudia Mix (FA) fue más tajante: “Debe renunciar. No tienen por qué los vicepresidentes pagar una censura por algo que es responsabilidad directa de él”.

En la oposición, el diputado Henry Leal (UDI) no respaldó una censura ni pidió la renuncia de Castro, pero remarcó que “cada diputado debe hacerse responsable de su conducta (…) La semana distrital es para estar en el territorio, con los ciudadanos que nos eligieron”.

La polémica por el uso de semanas distritales

El episodio reabre el debate sobre la falta de regulación clara respecto a la utilización de las semanas distritales, espacio en que los parlamentarios deben estar trabajando en sus respectivos territorios, fiscalizando y representando a la ciudadanía. Pese a que Castro argumentó que su viaje fue autorizado y sin goce de dieta, las críticas apuntan al uso ético del tiempo legislativo y la necesidad de mayor control sobre la labor parlamentaria fuera del Congreso.