Clausuran casino ilegal con más de 100 tragamonedas en pleno centro de Antofagasta

En un operativo encabezado por el alcalde Sacha Razmilic, en conjunto con equipo de seguridad ciudadana, seguridad pública e inspección municipal, fue clausurado este martes un casino ilegal que operaba con 104 máquinas tragamonedas en calle San Martín, a escasos metros de la Plaza Colón.

El recinto que ya había sido clausurado en 2022, continuaba operando de forma clandestina. Además se constató la existencia de una residencial ilegal en su interior, lo que agravó la situación.

“Estamos clausurando un casino ilegal que cuenta con 104 máquinas tragamonedas, llamativamente con solo tres clientes presentes. Además, hemos detectado una residencia clandestina que estaba funcionando en el mismo recinto. Estamos aburridos de ver cómo estos casinos operan a la vista y paciencia de todos. Vamos a clausurarlos uno a uno, porque no puede ser que se aprovechen de las personas más vulnerables, especialmente mujeres mayores. Son locales sin ningún tipo de regulación; las máquinas están manipuladas, no pagan impuesto al juego, no pagan patente, no pagan nada”, afirmó el alcalde Razmilic.

El jefe comunal también destacó que estas fiscalizaciones se enmarcan en el plan de ordenamiento comunal, donde se buscará erradicar completamente este tipo de establecimientos.

Por su parte, el director de inspección municipal, Ramón Valverde, precisó los delitos en los que incurre la reapertura del local. “hoy hemos venido a reponer los sellos de una propiedad que ya había sido clausurada en su momento en el año 2022 y que estaba funcionando de forma ilegítima. Esto configura el delito establecido en el artículo 270 del Código Penal, referente a la rotura de sellos y además se cumplen las condiciones del delito del artículo 277 del mismo cuerpo legal, que sanciona el funcionamiento de un casino ilegal”.

Valverde también señaló que el local había sido parcialmente adaptado “constatamos que una parte del local había sido adaptada como vivienda, lo cual no corresponde, ya que se trata de un local comercial, esto no es una casa habitación”.

Las autoridades aseguraron que continuarán con este plan de fiscalización en otros sectores de la ciudad, con el objetivo de cerrar todos los casinos ilegales que estén operando y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente

Casino con rotura de sellos

Paralelo a esta fiscalización, la autoridad comunal se trasladó hasta el casino “Emperatriz”, ubicado en la intersección de las calles Prat con Washington, que fue clausurado la semana pasada, donde se constató que los sellos habían sido destruidos en una de las puertas laterales. Ante esta situación, se procedió a cerrar nuevamente el acceso que había sido vulnerado ilegalmente, reafirmando el compromiso del municipio con el cumplimiento de la normativa y la recuperación del orden en el espacio público.