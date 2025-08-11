14.6 C
Antofagasta
Martes 12 de Agosto del 2025 08:42
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Antofagasta: Acusan a exseremi de Bienes Nacionales de dar vidrio molido a perro comunitario y portar pistola eléctrica

El diputado Sebastián Videla presentó una denuncia ante la Fiscalía tras recibir antecedentes de vecinos de la población Coviefi, quienes acusan a Eduardo Konig Carrera, exseremi de Bienes Nacionales durante el gobierno de Michelle Bachelet, de presunto maltrato a un perro comunitario y de portar un arma de descarga eléctrica en el sector.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

El diputado Sebastián Videla presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Antofagasta, tras recibir antecedentes de vecinos de la población Coviefi que acusan a Eduardo Konig Carrera, exseremi de Bienes Nacionales durante el gobierno de Michelle Bachelet, de un grave caso de maltrato animal y porte de un arma de descarga eléctrica.

Según la denuncia, el hombre habría suministrado comida con vidrio molido a “Negrito”, un perro comunitario del sector, provocando la indignación de los residentes. Los vecinos también señalaron que la misma persona transitaría por la población portando y usando una pistola eléctrica, lo que, a juicio del parlamentario, representa un riesgo adicional para la comunidad.

“Este hecho no solo refleja una crueldad inaceptable contra un ser vivo indefenso, sino que además constituye un peligro para los vecinos del sector. Hemos solicitado a la Fiscalía que investigue con urgencia y que se apliquen las sanciones más altas que contempla la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas”, declaró Videla.

El diputado recalcó que seguirá de cerca el avance del caso y que continuará impulsando iniciativas legislativas para endurecer las penas contra el maltrato animal y fortalecer la protección de los animales comunitarios en Chile.

“Los animales no tienen voz para defenderse. Nuestra labor es protegerlos y garantizar que quienes cometen estos actos crueles enfrenten todo el peso de la ley”, agregó.

La Ley 21.020 establece sanciones que van desde multas hasta penas de cárcel para quienes incurran en actos de maltrato o crueldad animal. La Fiscalía deberá ahora determinar las diligencias a seguir para esclarecer los hechos denunciados y establecer si efectivamente la persona acusada es responsable o no de perpetrar estos actos.

Nota de la redacción
El presente artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Hombre de 60 años fallece tras atropello en ruta a San Pedro de Atacama
Artículo siguiente
“No tenía idea quién era”: Kast se defiende por foto con líder de banda criminal dedicada al robo de cables de cobre
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.