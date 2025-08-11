Antofagasta: Acusan a exseremi de Bienes Nacionales de dar vidrio molido a perro comunitario y portar pistola eléctrica

El diputado Sebastián Videla presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Antofagasta, tras recibir antecedentes de vecinos de la población Coviefi que acusan a Eduardo Konig Carrera, exseremi de Bienes Nacionales durante el gobierno de Michelle Bachelet, de un grave caso de maltrato animal y porte de un arma de descarga eléctrica.

Según la denuncia, el hombre habría suministrado comida con vidrio molido a “Negrito”, un perro comunitario del sector, provocando la indignación de los residentes. Los vecinos también señalaron que la misma persona transitaría por la población portando y usando una pistola eléctrica, lo que, a juicio del parlamentario, representa un riesgo adicional para la comunidad.

“Este hecho no solo refleja una crueldad inaceptable contra un ser vivo indefenso, sino que además constituye un peligro para los vecinos del sector. Hemos solicitado a la Fiscalía que investigue con urgencia y que se apliquen las sanciones más altas que contempla la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas”, declaró Videla.

El diputado recalcó que seguirá de cerca el avance del caso y que continuará impulsando iniciativas legislativas para endurecer las penas contra el maltrato animal y fortalecer la protección de los animales comunitarios en Chile.

“Los animales no tienen voz para defenderse. Nuestra labor es protegerlos y garantizar que quienes cometen estos actos crueles enfrenten todo el peso de la ley”, agregó.

La Ley 21.020 establece sanciones que van desde multas hasta penas de cárcel para quienes incurran en actos de maltrato o crueldad animal. La Fiscalía deberá ahora determinar las diligencias a seguir para esclarecer los hechos denunciados y establecer si efectivamente la persona acusada es responsable o no de perpetrar estos actos.