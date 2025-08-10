“Ary te esperamos”: Antofagasta se une en la incansable búsqueda de perrita perdida en el sector de Jardines del sur

Desde hace casi una semana, el nombre de Ary resuena con fuerza en Antofagasta. Se trata de una perrita de raza shetland que se perdió el pasado lunes 4 de agosto en los cerros de Jardines del Sur mientras paseaba con una paseadora externa. Desde ese mismo momento, su familia ha comenzado una búsqueda incansable para reencontrase con su pequeñita.

Al momento de extraviarse, Arya, de un característico color negro, con pecho blanco y tonos café, de tamaño pequeño, 8 kilos aproximadamente, con chip y esterilizada, llevaba un arnés y una correa naranja.

La búsqueda ha sido incansable: día y noche, familiares, amigos y voluntarios han recorrido el sector y sus alrededores con drones, perros de búsqueda, vehículos 4×4, jeeperos y riders enduro. Cada sendero, cada rincón, ha sido revisado con la esperanza de encontrar a la pequeña Ary, pero hasta ahora no ha habido éxito.

La última vez que fue vista fue el viernes 8 de agosto en la subida a La Negra. Por eso, su familia hace un llamado urgente a toda la comunidad: “Nosotros seguiremos la búsqueda en el cerro y en la ciudad, pero también necesitamos que si ustedes la ven retenida, o si ven que la tiene algún adulto mayor que no maneja redes sociales, puedan informarnos, así nuestra Ary llegará pronto con nosotros. Detrás de ella hay una familia que la busca incansablemente”.

De esta manera, a través de la cuenta de Instagram @ary_teesperamos, sus padres humanos comparten actualizaciones, imágenes, videos y pistas que puedan acercarlos a ese tan esperado reencuentro. La ayuda de la comunidad es clave: difundir, estar atentos y no dejar de buscar. Porque en cada rincón de la ciudad podría estar Ary esperando ser encontrada, y cada minuto cuenta para que vuelva a sentir el cariño y calor de su hogar.