Con arresto domiciliario nocturno: Reformulan medida cautelar a conductor por accidente con dos fallecidos en costanera de Antofagasta

El hecho ocurrió el pasado 22 de julio y dejó a dos personas fallecidas y una lesionada de gravedad. La medida cautelar fue modificada tras la muerte de la segunda víctima.

Con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima quedó el conductor acusado de provocar un accidente con resultado de muerte en la costanera de Antofagasta. La medida fue determinada este lunes 11 de agosto, luego de que el Ministerio Público solicitara su reformalización por cuasidelito de homicidio.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia, el hecho ocurrió la mañana del 22 de julio, cuando el imputado circulaba por avenida Edmundo Pérez Zujovic en dirección sur a una velocidad no razonable ni prudente. Al llegar a la intersección con calle México, perdió el control del vehículo, chocó contra la solera, volcó e impactó de frente contra otro automóvil que se desplazaba en sentido contrario con tres ocupantes.

En el lugar falleció una mujer, mientras que otro ocupante murió posteriormente en el Hospital Regional. La conductora del vehículo afectado permanece con lesiones graves.

En una primera audiencia, al imputado se le había decretado solo arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Sin embargo, el fallecimiento de una segunda persona llevó a la Fiscalía a modificar la imputación y solicitar una medida cautelar más restrictiva, sumando el arresto domiciliario nocturno.