Intensifican control de contaminación acústica en el centro de Antofagasta

En el marco del Plan de Ordenamiento Comunal impulsado por la nueva administración, la Dirección de Inspección de la Municipalidad de Antofagasta está intensificando las mediciones de ruidos ambientales en la intersección de las calles Prat con Matta, con el fin de identificar posibles casos de contaminación acústica.

El operativo se centra en evaluar el ruido proveniente de parlantes instalados fuera de locales comerciales, así como de actividades en la vía pública como cantos o predicaciones. “Sin perjuicio de que estas acciones no constituyan un ilícito en sí mismas, en ocasiones transgreden las normas medioambientales vigentes”, señaló Ramón Valverde, director de Inspección Municipal.

Las mediciones se realizan con un sonómetro, registrando las fuentes emisoras y verificando si superan los límites establecidos por la normativa. En caso de infracción, se cursará una citación al tribunal correspondiente, que podrá aplicar multas de 1 a 5 UTM, según la Ordenanza Municipal N°04/2009.

En cuanto a las fuentes fijas reguladas por el Decreto Supremo N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, la competencia recae en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). No obstante, la municipalidad mantiene un convenio con la SMA para colaborar en las mediciones y remitir informes técnicos que permitan a la entidad iniciar los cargos respectivos.

“Estamos comprometidos con la reducción de la contaminación acústica y con garantizar que se cumpla la normativa vigente, resguardando así la calidad de vida de nuestros vecinos”, concluyó Valverde.