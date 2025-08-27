Inician capacitaciones digitales para adultos mayores en Antofagasta

Un total de 80 adultos mayores de Antofagasta accederán a talleres presenciales de alfabetización digital gracias al programa Renacer Digital, impulsado a través de una alianza entre la Municipalidad de Antofagasta y Fundación Telefónica Movistar.

La iniciativa permitirá entregar herramientas concretas para que las personas mayores aprendan a realizar trámites en línea, utilizar plataformas digitales y desenvolverse con mayor autonomía en un mundo cada vez más tecnológico.

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó el valor de este trabajo público-privado, “esto a través del programa Renacer Digital, donde impartirán clases presenciales que beneficiarán a organizaciones del adulto mayor sobre cómo usar la tecnología, personas que muchas veces les cuesta desplazarse y ahora desde el hogar podrán hacer diversos trámites o usar los beneficios del internet”, señaló.

Desde las agrupaciones beneficiadas, los adultos mayores resaltaron la importancia de esta oportunidad. Mildred Torres, presidenta del Club de Adulto Mayor Pampa Salitrera Dorada, comento,“de hecho, siempre pedíamos hacer un curso de digitalización, porque nos hace mucha falta para seguir avanzando e incluso hacer nuestros propios proyectos, porque muchas veces tenemos que pedir ayuda”.

En la misma línea, Malva Arancibia calificó la iniciativa como una necesidad urgente, “excelente, porque nosotros no tenemos noción de la tecnología y con esto vamos a aprender y hacer nuestros trámites sin tener que pedir ayuda. Incluso, después podemos enseñarle a nuestros compañeros”.

Los talleres se desarrollarán durante lo que resta del año en coordinación con agrupaciones de adultos mayores de Dideco, reafirmando el compromiso municipal de reducir la brecha digital y mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la comuna.