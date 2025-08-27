12.6 C
Pobladores cortan la Ruta 5 en Quillagua por demandas médicas

La manifestación interrumpió el tránsito en ambos sentidos, afectando a vehículos particulares y de carga.

La jornada de este miércoles 27 de agosto, pobladores de Quillagua protagonizaron una manifestación en la Ruta 5, interrumpiendo el tránsito vehicular en ambos sentidos. En los registros se observa la presencia de varios vehículos mayores detenidos en la vía, mientras los manifestantes instalan carteles y queman llantas en señal de protesta.

De acuerdo a lo informado, las principales demandas están relacionadas con mejorar la atención de salud en el poblado. Entre ellas, la habilitación de una ambulancia para la posta, el suministro de insumos médicos y la atención de especialistas, peticiones dirigidas a la Municipalidad de María Elena.

La situación mantiene a numerosos conductores a la espera de poder continuar con sus viajes, mientras se aguarda una solución que permita restablecer el tránsito en la ruta.

Información en desarrollo.

