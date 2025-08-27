Puerto Antofagasta obtiene el “Premio Desarrollo Industrial” de la AIA por la Zona de Desarrollo Logístico La Negra

En una gran noticia para la logística regional, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) distinguió a Puerto Antofagasta con el Premio Desarrollo Industrial por la Zona de Desarrollo Logístico La Negra, un recinto de 50 hectáreas que consolida un nodo logístico para impulsar la conectividad, el comercio y la productividad del norte de Chile.

La entrega del reconocimiento se realizó en la Cena de la Minería 2025, hito del Mes de la Minería de la AIA, donde Puerto Antofagasta es Socio Estratégico. Lo recibió el gerente general, Carlos Escobar Olguín, premio Radoslav Razmilic 2021. Cabe destacar que en 2018 la AIA distinguió a la entidad con el premio Mejor Innovación Tecnológica Sustentable.

La Zona de Desarrollo Logístico de Puerto Antofagasta se enmarca en la estrategia de integración regional y en la proyección del Corredor Bioceánico Vial, fortaleciendo la posición de Antofagasta como puerta de entrada y salida para cargas con origen y destino en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.

Junto a ello, el proyecto actuará como catalizador del desarrollo en el sector de La Negra, ordenando el crecimiento logístico, atrayendo nuevas inversiones y mejorando la prestación de servicios para transportistas y empresas de la región.

Avances

El proyecto presenta ya un importante grado de avance. El viernes 22 de agosto se inauguró la primera etapa, correspondiente a la urbanización del terreno para habilitar operaciones logísticas y comerciales. La localización estratégica del recinto ofrece conexión directa con Ruta 5, la red ferroviaria y el propio Puerto Antofagasta, facilitando flujos de carga más eficientes.

En las siguientes etapas se contempla la habilitación y arriendo de paños logísticos, la puesta en marcha de una zona primaria de control y obras de conexión internas y externas —incluida la caletera de acceso—, además de servicios para transportistas, estación de servicios, strip center, hotel, un espacio dedicado a PYMEs y un edificio tecnológico para soluciones de logística inteligente.

Carlos Escobar Olguín, gerente general de Puerto Antofagasta, destacó: “Este premio reconoce un trabajo de visión y de alianzas. La Zona de Desarrollo Logístico La Negra es una pieza estratégica para mejorar la eficiencia de la cadena logística, conectar mejor a nuestra región con los mercados de Sudamérica y potenciar el Corredor Bioceánico con altos estándares de operación, seguridad y tecnología”.

El proyecto reafirma el compromiso de Puerto Antofagasta con una logística competitiva, segura y sostenible, creando mejores condiciones para el transporte y para las empresas de la cadena de suministro —grandes y pequeñas—, y consolidando la integración territorial del norte de Chile.

PREMIO DESARROLLO INDUSTRIAL

El Premio Desarrollo Industrial de la AIA distingue a empresas que, durante el período evaluado, ponen en marcha nueva infraestructura o ejecutan expansiones relevantes que aportan al desarrollo industrial y la competitividad regional. Su entrega en la Cena de la Minería lo posiciona como uno de los hitos empresariales más relevantes del norte de Chile.