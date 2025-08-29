Detienen en La Chimba de Antofagasta a chofer de camión de 13 toneladas sin licencia profesional

Personal de Carabineros de la 5ª Comisaría La Portada logró la detención de un sujeto quien se trasladaba en un camión de carga de 13 toneladas. El conductor al momento de ser controlado por inspectores del Ministerio de Transportes, admitió no contar con licencia profesional exigida por ley para manejar este tipo de vehículos pesados.

Fiscalizaciones y controles vehiculares coordinados por el Ministerio de Seguridad Pública de Antofagasta, que se realizan habitualmente en el entorno del ex vertedero de La Chimba y que en sólo un par de meses, ya deja como resultado más de mil 100 controles vehiculares, 315 infracciones al tránsito y 630 controles de identidad.

INTERVENCIÓN Y NUEVO DETENIDO

El Seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy, explicó que “junto al Ministerio de Transportes, con el Plan Calles Protegidas y con Carabineros, con el Plan Calles Sin Violencia, en este acotado sector que rodea al ex vertedero, nos ha permitido detener a tres personas por el mismo delito, conducir vehículos de carga sin contar con licencia profesional, lo que en definitiva radica en poner a disposición de la justicia a personas que pueden ocasionar graves accidentes de tránsito con resultado de muerte. Estas intervenciones que estamos realizando semanalmente nos permiten avanzar en la recuperación de los espacios públicos con una mayor presencia policial y entregar garantías de seguridad vial para toda las personas”.

Durante la jornada de fiscalización se realizaron más de 70 controles vehiculares y se cursaron 15 citaciones al Primer Juzgado de Policía Local a conductores que no contaban con documentación al día o simplemente no tenían licencia.