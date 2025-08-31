14.6 C
Antofagasta
Martes 2 de Septiembre del 2025 02:08
Antofagasta

Principio de incendio por quema de ruco y basura movilizó a Bomberos hasta el sector centro norte de Antofagasta

La emergencia se registró durante la madrugada de este domingo en la intersección de Av. Rendic con Av. Radomiro Tomic, dejando postes dañados y riesgo de propagación a una empresa colindante.

Por El Diario de Antofagasta
Cerca de las 01:07 horas de este domingo 31 de agosto, la Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta despachó a las unidades BR-8, B-10 y Q-1 hasta la intersección de avenida Rendic con avenida Radomiro Tomic, tras recibir un llamado por un principio de incendio.

En primera instancia, la emergencia fue reportada como quema de ruco y basura en la vía pública. Sin embargo, al llegar al lugar, el oficial de Bomberos a cargo advirtió riesgo de propagación hacia una empresa cercana, por lo que se solicitó apoyo de dos unidades adicionales.

El siniestro dejó daños menores en el exterior de la empresa colindante, dos postes afectados y una gran acumulación de basura en el sector. Gracias a la rápida respuesta de las compañías de Bomberos, la situación fue controlada sin que se registraran personas lesionadas.

