Denuncias

VIDEO | Gravísimo caso de maltrato animal en Antofagasta: Hallan perros muertos y otros desnutridos en terreno usado por empresa

Un desgarrador registro difundido este sábado mostró animales fallecidos y otros en deplorables condiciones en un terreno de Bienes Nacionales en Antofagasta. La denuncia fue compartida por el diputado Sebastián Videla en terreno junto a animalistas y Carabineros.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

Durante la jornada de este sábado 30 de agosto salió a la luz un impactante caso de maltrato animal en Antofagasta, tras la difusión de un registro que mostró perritos muertos y otros en estado de extrema desnutrición al interior de un predio fiscal.

En las fuertes imágenes, compartidas por el diputado Sebastián Videla, se aprecia un lugar insalubre, con restos de animales, escombros, basura y perritos vivos en deplorables condiciones deambulando sin agua ni alimento. El hecho fue constatado en terreno por autoridades, animalistas y Carabineros, quienes iniciaron labores de fiscalización y rescate de los ejemplares sobrevivientes.

Al respecto, Videla, quien también estuvo presente en la inspección, señaló que se trata de “uno de los casos más terribles que se han visto en los últimos meses, una situación gravísima en Antofagasta, enfrentamos a una empresa irresponsable que por años ha cometido maltrato animal. Es tiempo de hacer justicia”.

El parlamentario agregó además que hay “perros muertos y otros desnutridos en una empresa donde no los dejaban alimentar. Estamos acá de manera urgente fiscalizando y rescataremos a los que aún luchan por vivir. Además, este terreno es de Bienes Nacionales y debe ser fiscalizado con todo el rigor de la ley”.

La situación generó gran conmoción en redes sociales, donde el video fue ampliamente compartido, generando indignación y llamados a aplicar sanciones ejemplares. Hasta ahora no se ha informado el nombre de la empresa involucrada ni la ubicación exacta del terreno mientras que la investigación y fiscalización siguen en curso.

Video

Video: Extracto de video compartido por @ciudadanovideladiputado, vía Instagram.

Deja un comentario

