Corte programado de agua afectará al sector centro alto de Antofagasta este viernes

Un corte programado de agua potable se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre en el sector centro alto de Antofagasta, debido a labores de mejoramiento en la red. Según informó Aguas Antofagasta, la interrupción del servicio se iniciará a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 21:00 horas, afectando a alrededor de 2.735 clientes.

Para mitigar los efectos de la suspensión, la sanitaria habilitará puntos de reparto alternativo de agua potable, disponibles desde las 10:00 hasta las 21:00 horas, en las siguientes ubicaciones:

Av. Padre Hurtado con Quebrada Baquedano

Av. Padre Hurtado con Ecuador

Llanquihue con Eleuterio Ramírez

Chiloé con Lima

La empresa recordó a la comunidad que estos trabajos forman parte del plan de mejoramiento de la red en el Parque René Schneider, que incluye la renovación de 197 metros de tuberías. Además, llamaron a la comprensión de los vecinos y recomendaron informarse a través de los canales oficiales: APP Aguas Antofagasta, la cuenta en X @Aguas_Antof o el número de atención 600 700 0101.