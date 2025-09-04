15.6 C
Antofagasta
Jueves 4 de Septiembre del 2025 12:35
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Clínica estética de Antofagasta queda con prohibición de funcionamiento tras fiscalización sanitaria

La Seremi de Salud confirmó el inicio de un sumario y la clausura del centro estético “Elite Body”, tras constatar la falta de autorizaciones y el uso de productos sin registro. Un segundo local también fue sancionado por deficiencias sanitarias.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.
Concurso Público 2025

En un comunicado de prensa, Leonor Castillo, seremi de Salud (S) confirmó el inicio de un sumario y la prohibición de funcionamiento del centro de estética antofagastino “Elite Body”, luego que fiscalizadores de la Unidad de Profesiones Médicas y Farmacia de la entidad que dirige constataran graves falencias sanitarias asociadas a la inexistencia de autorizaciones necesarias para su pleno ejercicio.

La autoridad precisó que el citado recinto posee el permiso de Salud para la ejecución de procesos invasivos. No así para el uso de un “Botiquín”, dispositivo normado para el debido manejo y almacenamiento de medicamentos que serían utilizados en los distintos procedimientos.

En la oportunidad, los fiscalizadores de Salud observaron igualmente que la Clínica no poseía un médico responsable de los citados procedimientos como lo exige la normativa. A ello, se une el hallazgo de productos de origen coreano que no tenían el correspondiente registro por parte del Instituto de Salud Pública (ISP).

DECISIONES INFORMADAS

En la instancia, el director del Sernac Fernando Sepúlveda, explicó que la entidad que dirige está liderando a nivel nacional un ciclo de fiscalizaciones a este tipo de establecimientos. “Nuestro llamado a la ciudadanía y a los consumidores es a tomar decisiones informadas, evaluar los riesgos y reclamar frente a cualquier irregularidad“, subrayó.

La Clínica arriesga sanciones que fluctúan entre un décimo y las mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y se mantendrá con prohibición de funcionamiento hasta que demuestre haber zanjado todas las deficiencias identificadas durante la fiscalización.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

SEGUNDO SUMARIO

Paralelamente Sernac y la Seremi de Salud fiscalizaron un segundo centro de estética. Se trata de “Lasertam Antofagasta”, el que fue sancionado con el inicio de un sumario sanitario en conformidad al Decreto Supremo 594 sobre “Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”. Ello, a raíz de presentar un deficiente aseo y por extintores con sus fechas de vigencia vencidas.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
“Es inaceptable”: Diputado Videla envía duro mensaje a Rodrigo Paz, el candidato presidencial de Bolivia que propone regularizar autos robados en Chile
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.