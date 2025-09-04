Clínica estética de Antofagasta queda con prohibición de funcionamiento tras fiscalización sanitaria

En un comunicado de prensa, Leonor Castillo, seremi de Salud (S) confirmó el inicio de un sumario y la prohibición de funcionamiento del centro de estética antofagastino “Elite Body”, luego que fiscalizadores de la Unidad de Profesiones Médicas y Farmacia de la entidad que dirige constataran graves falencias sanitarias asociadas a la inexistencia de autorizaciones necesarias para su pleno ejercicio.

La autoridad precisó que el citado recinto posee el permiso de Salud para la ejecución de procesos invasivos. No así para el uso de un “Botiquín”, dispositivo normado para el debido manejo y almacenamiento de medicamentos que serían utilizados en los distintos procedimientos.

En la oportunidad, los fiscalizadores de Salud observaron igualmente que la Clínica no poseía un médico responsable de los citados procedimientos como lo exige la normativa. A ello, se une el hallazgo de productos de origen coreano que no tenían el correspondiente registro por parte del Instituto de Salud Pública (ISP).

DECISIONES INFORMADAS

En la instancia, el director del Sernac Fernando Sepúlveda, explicó que la entidad que dirige está liderando a nivel nacional un ciclo de fiscalizaciones a este tipo de establecimientos. “Nuestro llamado a la ciudadanía y a los consumidores es a tomar decisiones informadas, evaluar los riesgos y reclamar frente a cualquier irregularidad“, subrayó.

La Clínica arriesga sanciones que fluctúan entre un décimo y las mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y se mantendrá con prohibición de funcionamiento hasta que demuestre haber zanjado todas las deficiencias identificadas durante la fiscalización.

SEGUNDO SUMARIO

Paralelamente Sernac y la Seremi de Salud fiscalizaron un segundo centro de estética. Se trata de “Lasertam Antofagasta”, el que fue sancionado con el inicio de un sumario sanitario en conformidad al Decreto Supremo 594 sobre “Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”. Ello, a raíz de presentar un deficiente aseo y por extintores con sus fechas de vigencia vencidas.