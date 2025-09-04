15.6 C
Antofagasta
Jueves 4 de Septiembre del 2025 19:46
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

VIDEO | Violenta riña en sector Gran Vía dejó dos lesionados y un detenido en Antofagasta

Un registro compartido en redes sociales muestra cómo un sujeto manipulaba un arma de fogueo durante la pelea ocurrida en la Plaza Luis Silva Lezaeta, en Antofagasta.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.
Concurso Público 2025

Una riña registrada este martes 2 de septiembre en la Plaza Luis Silva Lezaeta, en el sector Gran Vía de Antofagasta, quedó registrada en un video captado por vecinos del lugar y difundida en redes sociales, donde se aprecia a un sujeto manipulando lo que sería, de manera preliminar, un arma de fogueo.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el hecho dejó a dos personas lesionadas, ambas sin riesgo vital. Además, se confirmó la detención de un individuo, cuya detención fue ampliada por instrucción del Ministerio Público.

En las diligencias investigativas trabajan el OS9, Labocar y la Fiscalía, con el fin de esclarecer las circunstancias del incidente y el tipo de armamento utilizado.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
“Es inaceptable”: Diputado Videla envía duro mensaje a Rodrigo Paz, el candidato presidencial de Bolivia que propone regularizar autos robados en Chile
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.