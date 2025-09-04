VIDEO | Violenta riña en sector Gran Vía dejó dos lesionados y un detenido en Antofagasta

Una riña registrada este martes 2 de septiembre en la Plaza Luis Silva Lezaeta, en el sector Gran Vía de Antofagasta, quedó registrada en un video captado por vecinos del lugar y difundida en redes sociales, donde se aprecia a un sujeto manipulando lo que sería, de manera preliminar, un arma de fogueo.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el hecho dejó a dos personas lesionadas, ambas sin riesgo vital. Además, se confirmó la detención de un individuo, cuya detención fue ampliada por instrucción del Ministerio Público.

En las diligencias investigativas trabajan el OS9, Labocar y la Fiscalía, con el fin de esclarecer las circunstancias del incidente y el tipo de armamento utilizado.