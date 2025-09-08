“Así amanece Antofagasta”: vecinos denuncian nueva quema de basura en el sector norte

Una nueva quema de basura encendió las alarmas la madrugada de este lunes 8 de septiembre en Antofagasta. Según informó Bomberos, el siniestro se originó en el sector de Héroes de la Concepción con Quebrada La Chimba, movilizando a la unidad B-7 y posteriormente a Z-3, B-6, B-8, RX-2 y B-4 tras despacharse la primera alarma de incendio.

El humo generado por la combustión de residuos y neumáticos afectó a gran parte del sector norte, lo que generó múltiples denuncias en redes sociales. “Que bonito despertar #Antofagasta. Y las autoridades? gracias buenos días”, escribió un usuario en X, mientras otro ironizó: “Así amanece #Antofagasta. El aire que respiramos”.

Vecinos de la zona comentaron que este tipo de episodios son recurrentes y cuestionaron la falta de medidas preventivas. “03:30 am Héroes de la Concepción / oficina Anita. Quema de basura y neumáticos mientras la ciudad duerme, los humos tóxicos se esparcen para ser respirados a primera hora. La ironía: a unos metros está el terminal de buses eléctricos, energía limpia”, relató otro de los afectados.

El incidente se encuentra en desarrollo.

