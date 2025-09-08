13.6 C
Antofagasta
“Así amanece Antofagasta”: vecinos denuncian nueva quema de basura en el sector norte

Bomberos trabaja con varias unidades en Héroes de la Concepción y Quebrada La Chimba, mientras en redes sociales los habitantes expresaron su molestia por el humo tóxico que cubrió la zona.

Por El Diario de Antofagasta
Una nueva quema de basura encendió las alarmas la madrugada de este lunes 8 de septiembre en Antofagasta. Según informó Bomberos, el siniestro se originó en el sector de Héroes de la Concepción con Quebrada La Chimba, movilizando a la unidad B-7 y posteriormente a Z-3, B-6, B-8, RX-2 y B-4 tras despacharse la primera alarma de incendio.

El humo generado por la combustión de residuos y neumáticos afectó a gran parte del sector norte, lo que generó múltiples denuncias en redes sociales. “Que bonito despertar #Antofagasta. Y las autoridades? gracias buenos días”, escribió un usuario en X, mientras otro ironizó: “Así amanece #Antofagasta. El aire que respiramos”.

Vecinos de la zona comentaron que este tipo de episodios son recurrentes y cuestionaron la falta de medidas preventivas. “03:30 am Héroes de la Concepción / oficina Anita. Quema de basura y neumáticos mientras la ciudad duerme, los humos tóxicos se esparcen para ser respirados a primera hora. La ironía: a unos metros está el terminal de buses eléctricos, energía limpia”, relató otro de los afectados.

El incidente se encuentra en desarrollo.

