Hombre en estado de ebriedad fue rescatado desde acantilado camino a La Portada en Antofagasta

Un amplio operativo de rescate se registró cerca de las 16:30 horas de este domingo 7 de septiembre en el sector camino a La Portada, en Antofagasta, luego de que un hombre presentara dificultades para subir desde un acantilado.

De acuerdo con la información entregada por Bomberos de Antofagasta, hasta el lugar fueron despachadas las unidades BR4 y RX2, además de personal de la 4ª y 2ª compañías. En el procedimiento también participaron Carabineros y se solicitó apoyo de la Armada de Chile.

Tras un trabajo coordinado entre las distintas instituciones, se logró rescatar a un hombre de 57 años, quien se encontraba en estado de ebriedad, pero sin lesiones.