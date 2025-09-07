13.6 C
Antofagasta
Lunes 8 de Septiembre del 2025
Antofagasta

Hombre en estado de ebriedad fue rescatado desde acantilado camino a La Portada en Antofagasta

El operativo movilizó a Bomberos, Carabineros y la Armada de Chile. El hombre, de 57 años, fue rescatado sin lesiones.

Por El Diario de Antofagasta
Un amplio operativo de rescate se registró cerca de las 16:30 horas de este domingo 7 de septiembre en el sector camino a La Portada, en Antofagasta, luego de que un hombre presentara dificultades para subir desde un acantilado.

De acuerdo con la información entregada por Bomberos de Antofagasta, hasta el lugar fueron despachadas las unidades BR4 y RX2, además de personal de la 4ª y 2ª compañías. En el procedimiento también participaron Carabineros y se solicitó apoyo de la Armada de Chile.

Tras un trabajo coordinado entre las distintas instituciones, se logró rescatar a un hombre de 57 años, quien se encontraba en estado de ebriedad, pero sin lesiones.

