Domingo 7 de Septiembre del 2025
VIDEOS | Truenos, relámpagos y lloviznas sorprenden a vecinos de Antofagasta este domingo

Durante la jornada del 7 de septiembre, habitantes de distintos sectores de la comuna compartieron registros en redes sociales sobre descargas eléctricas y precipitaciones.

Un inusual fenómeno meteorológico sorprendió a la comunidad de Antofagasta este domingo 7 de septiembre. A través de redes sociales, vecinos reportaron truenos, relámpagos y lloviznas en diversos puntos de la ciudad.

Videos publicados principalmente en X muestran descargas eléctricas acompañadas de estruendos, perceptibles en distintos puntos de la comuna. Además, varios usuarios informaron precipitaciones débiles en algunos sectores.

Si bien hasta el momento no se han entregado reportes oficiales sobre el origen del fenómeno, el evento generó amplio interés entre la comunidad, que no dudó en registrar y comentar en redes sociales la presencia de rayos y truenos sobre la capital regional.

