Pronostican vientos, nevadas y calor extremo en distintos puntos de la región de Antofagasta

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, actualizó este domingo 7 de septiembre la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, la cual se mantiene vigente desde el 1 de septiembre y hasta que las condiciones así lo ameriten.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan vientos normales a moderados con probabilidad de tormentas de arena en la cordillera de la costa, precordillera, precordillera del salar y cordillera. Además, entre el 7 y 8 de septiembre se prevén nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca en sectores cordilleranos, y para el martes 9 se pronostican altas temperaturas en la pampa (34°–36°C) y precordillera (27°–29°C).

En algunos sectores los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 100 km/h, mientras que en zonas de cordillera de la costa y cordillera podría desarrollarse el fenómeno de viento blanco, reduciendo la visibilidad y complicando los desplazamientos.

Recomendaciones

SENAPRED llamó a la población a extremar precauciones, especialmente a quienes circulen por rutas de altura, donde las nevadas y ventiscas pueden provocar acumulación de nieve y formación de hielo. También se aconseja asegurar techumbres, retirar objetos que puedan caer por efecto del viento, mantener medidas de autocuidado ante temperaturas extremas y seguir las indicaciones de las autoridades.

La institución recordó que esta alerta busca reforzar la vigilancia y coordinación frente a riesgos meteorológicos, para actuar oportunamente frente a eventuales emergencias.