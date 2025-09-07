14.6 C
Antofagasta
Domingo 7 de Septiembre del 2025 21:58
Mejillones

VIDEO | Conductor que estaría en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una vivienda en Mejillones

El accidente ocurrió en calle Ongolmo la mañana de este domingo. Pese al violento impacto, no hubo personas lesionadas.

Por El Diario de Antofagasta
Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 7 de septiembre en calle Ongolmo, a la altura del N°970 en Mejillones, cuando un automóvil particular terminó colisionando contra el antejardín de una vivienda.

De acuerdo con información preliminar entregada por Emergencias Mejillones, el conductor se desplazaba presuntamente bajo los efectos del alcohol, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo y se desviara abruptamente de la calzada.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, donde se aprecia cómo el automóvil pasa a solo centímetros de otro móvil antes de impactar directamente contra la vivienda, evitando por poco una tragedia mayor.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales. Carabineros detuvo al implicado, quien fue trasladado a un centro asistencial para la realización de la alcoholemia de rigor.

Video

Video: Emergencias Mejillones.

