Vecinos denuncian nuevas ocupaciones ilegales en terrenos fiscales del sector norte de Antofagasta

Vecinos del sector norte de Antofagasta denunciaron la ocupación irregular de terrenos fiscales en La Chimba, específicamente en el área ubicada bajo la 5ª Comisaría de Carabineros.

Según relataron, en el lugar existía un letrero que indicaba la propiedad de Bienes Nacionales, sin embargo, este fue retirado, lo que habría facilitado la instalación de viviendas. Con el paso de los meses, las ocupaciones avanzaron hasta el punto de levantar casas de material sólido.

La denuncia fue difundida a través de la página @antofadespierta, donde se acusa la falta de fiscalización y control de las autoridades. Los vecinos exigen una respuesta concreta frente a un problema que, aseguran, lleva meses sin solución.