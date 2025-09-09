17.6 C
Operativo en pleno centro de Antofagasta termina con el retiro de 18 motos

El procedimiento se desarrolló en calle Latorre con apoyo de patrullas mixtas y Seguridad Pública municipal. Las motos incautadas fueron derivadas al corralón, en el marco del plan de ordenamiento comunal.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Un total de 18 motocicletas fueron retiradas de circulación durante un operativo de control de tránsito realizado en pleno centro de Antofagasta. La fiscalización se llevó a cabo en calle Latorre y contó con el despliegue de una patrulla mixta del OS-14 de Carabineros y personal de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad.

El director de Seguridad Pública del municipio, Gonzalo Castro, explicó que estos controles tienen un carácter más amplio que la revisión vehicular. “Lo que parece ser un control vehicular normal, en realidad es una estrategia mucho más integral en materia de seguridad”, señaló.

En esa línea, detalló que gran parte de las motocicletas no contaban con la documentación correspondiente ni cumplían con la normativa vigente. “Habitualmente se encuentra que no tienen ningún tipo de documentación, no cumplen con ninguna normativa y en algunas ocasiones uno lo podría relacionar con la comisión de otros delitos”, agregó.

Las 18 motos fueron trasladadas al corralón municipal. Durante el procedimiento, uno de los conductores intentó huir del control y terminó protagonizando una colisión, lo que llevó a las autoridades a reforzar el llamado a respetar la normativa vigente.

