Más de 90 prófugos son capturados en una semana en la Región de Antofagasta

Carabineros continúa reforzando el Plan Calles Sin Violencia en la región de Antofagasta. Según informó la Prefectura, a la fecha se han detenido 2.639 personas con órdenes judiciales pendientes por distintos delitos, mientras que el operativo más reciente dejó un saldo de 91 detenidos en solo una semana.

El procedimiento fue coordinado por la Sección Regional OS9 y contó con apoyo de unidades especializadas como SEBV, OS7, CENTAURO, Secciones de Investigación Policial (SIP) y personal territorial.

El mayor Sebastián Soto, comisario de la 3ª Comisaría de Antofagasta, detalló que el despliegue se basó en un análisis de perfiles delictivos, lo que permitió focalizar la búsqueda en individuos requeridos por la justicia.

Respecto al detalle de los detenidos, se informó que cuatro eran buscados por distintos tipos de robo, nueve por delitos de lesiones, cinco por infracción a la Ley 20.000 de drogas, y 73 por otros delitos. La mayoría registra antecedentes de reincidencia, lo que, según el mayor Soto, permite “prevenir la comisión de nuevos delitos” con su captura.

El operativo se desarrolló en las provincias de Antofagasta y Tocopilla, que forman parte de la Prefectura, con el objetivo de poner a disposición de la justicia a delincuentes reiterativos y reforzar la seguridad de la comunidad.

💥Carabineros #Antofagasta continúa con captura de prófugos: 91 detenidos en siete días.

En el marco del Plan #CallesSinViolencia, el OS9 coordina despliegue especializado conjunto de la SEBV, OS7, CENTAURO, SIP y unidades territoriales.#OrdenYPatria pic.twitter.com/FaegKd80NI — Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) September 9, 2025