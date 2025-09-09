Corte de luz programado afectará a vecinos del sector norte de Antofagasta este jueves

A través de su canal de clientes, la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) informó de un nuevo corte de luz programado que afectará a vecinos del sector norte de Antofagasta este jueves 11 de septiembre.
De acuerdo a lo informado por la empresa, la interrupción del suministro eléctrico se debe a trabajos de mejoras en la red y se extenderá por seis horas, entre las 09:30 y las 15:30 horas.
El corte afectará al sector de calle General Óscar Bonilla, específicamente entre Gaspar Acosta y Sargento Candelaria Pérez.
La compañía recomendó a los vecinos tomar las medidas necesarias ante la interrupción del suministro y recordó la importancia de desconectar los artefactos eléctricos para evitar daños una vez que el servicio sea restablecido.
Bien sea para mejoras.