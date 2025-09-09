Corte de luz programado afectará a vecinos del sector norte de Antofagasta este jueves

A través de su canal de clientes, la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) informó de un nuevo corte de luz programado que afectará a vecinos del sector norte de Antofagasta este jueves 11 de septiembre.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la interrupción del suministro eléctrico se debe a trabajos de mejoras en la red y se extenderá por seis horas, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

El corte afectará al sector de calle General Óscar Bonilla, específicamente entre Gaspar Acosta y Sargento Candelaria Pérez.

La compañía recomendó a los vecinos tomar las medidas necesarias ante la interrupción del suministro y recordó la importancia de desconectar los artefactos eléctricos para evitar daños una vez que el servicio sea restablecido.

Para mejorar la calidad del suministro de nuestros clientes de #Antofagasta, este jueves, entre 09:30 y 15:30 horas, se realizará una #InterrupciónProgramada (sectores en la imagen 👇) debido a trabajos de mejoras. Recuerda desconectar tus artefactos 🔌 pic.twitter.com/88IDWscFPA — CGE Clientes (@CGE_Clientes) September 9, 2025