Viernes 12 de Septiembre del 2025
VIDEO | Con arraigo nacional: Formalizan a conductor que atropelló a una adulta mayor y se dio a la fuga en Antofagasta

El imputado fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves y huir del lugar sin prestar auxilio a la víctima, una mujer de 63 años que resultó con lesiones de carácter grave. Quedó con arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y retención de su licencia de conducir.

Por cuasidelito de lesiones graves y huir del lugar sin prestar auxilio a la víctima, formalizó la Fiscalía de Antofagasta a un conductor de nacionalidad chilena, como presunto responsable del atropello de una mujer de 63 años, registrado el 31 de agosto en Avenida Angamos de la ciudad.

Los hechos

Según se explicó en audiencia, el día de los hechos, el imputado conducía un vehículo marca Suzuki por Av. Angamos en dirección norte y al aproximarse a un paso peatonal, no redujo la velocidad ni respetó el derecho preferente de la víctima, atropellándola.

Producto del impacto, la mujer resultó con lesiones graves que obligaron a ingresarla a un centro asistencial de la ciudad. El imputado, en tanto, huyó del lugar, incumpliendo la obligación legal de detener la marcha, prestar la ayuda y dar cuenta a la autoridad del accidente.

Tras el atropello, la Fiscalía de Antofagasta instruyó diversas diligencias a carabineros de la SIP de la Tercera Comisaría, las que permitieron ubicar el vehículo en un taller mecánico y de esa manera identificar al presunto responsable del hecho.

Audiencia

Durante la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía no acogió la solicitud de prisión preventiva realizada por la Fiscalía, y en su lugar dispuso para el imputado las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y retención de licencia de conducir. Además, se dispuso un plazo de investigación de 120 días.

Video

