Nueve detenidos tras allanamientos por venta de drogas en Calama

La Fiscalía de Calama formalizó a cuatro imputados chilenos, tres colombianos y dos venezolanos, detenidos durante una serie de allanamientos realizados durante la presente semana por personal de Carabineros a domicilios presuntamente vinculados a la venta de drogas en esa comuna.

Durante la operación, que abarcó cinco domicilios, se incautó pasta base de cocaína y ketamina, además de dinero en efectivo y evidencia de la comercialización de drogas.

Las diligencias que permitieron la detención de los imputados se enmarcan en el plan de combate al tráfico de drogas urbano, impulsado por la Fiscalía Regional de Antofagasta con el objetivo de hacer frente a esta grave problemática que afecta a la seguridad de los vecindarios.

Detenidos

Cabe precisar que los cinco extranjeros detenidos se encuentran en situación irregular en el país, lo que hizo necesario ampliar su detención. Respecto a los cuatro detenidos chilenos, todos registran antecedentes por diferentes delitos y uno de ellos mantenía una orden vigente por amenaza a Carabineros.

Tres de los detenidos quedaron en prisión preventiva y el resto con otras medidas cautelares.