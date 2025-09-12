23.3 C
Calama
Viernes 12 Septiembre 2025 18:48
Calama

Nueve detenidos tras allanamientos por venta de drogas en Calama

Operativo en cinco domicilios permitió incautar pasta base, ketamina, dinero en efectivo y evidencia de comercialización. Tres imputados quedaron en prisión preventiva y el resto con medidas cautelares.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La Fiscalía de Calama formalizó a cuatro imputados chilenos, tres colombianos y dos venezolanos, detenidos durante una serie de allanamientos realizados durante la presente semana por personal de Carabineros a domicilios presuntamente vinculados a la venta de drogas en esa comuna.

Durante la operación, que abarcó cinco domicilios, se incautó pasta base de cocaína y ketamina, además de dinero en efectivo y evidencia de la comercialización de drogas.

Las diligencias que permitieron la detención de los imputados se enmarcan en el plan de combate al tráfico de drogas urbano, impulsado por la Fiscalía Regional de Antofagasta con el objetivo de hacer frente a esta grave problemática que afecta a la seguridad de los vecindarios.

Detenidos

Cabe precisar que los cinco extranjeros detenidos se encuentran en situación irregular en el país, lo que hizo necesario ampliar su detención. Respecto a los cuatro detenidos chilenos, todos registran antecedentes por diferentes delitos y uno de ellos mantenía una orden vigente por amenaza a Carabineros.

Tres de los detenidos quedaron en prisión preventiva y el resto con otras medidas cautelares.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
VIDEO | Con arraigo nacional: Formalizan a conductor que atropelló a una adulta mayor y se dio a la fuga en Antofagasta
Artículo siguiente
Elecciones presidenciales en Chile: Este es el orden de los candidatos en la papeleta del 16 de noviembre
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.