Elecciones presidenciales en Chile: Este es el orden de los candidatos en la papeleta del 16 de noviembre

El Servicio Electoral realizó el sorteo que determina el orden de los candidatos presidenciales en la cédula de votación para las elecciones del 16 de noviembre.

Captura de pantalla. Debate presidencial Chilevisión
La mañana de este viernes el Servicio Electoral (Servel) realizó el sorteo oficial que determina el orden de aparición de los candidatos presidenciales en la cédula de votación para las elecciones del próximo domingo 16 de noviembre.

Se trata de un procedimiento obligatorio establecido por la legislación vigente, el cual se efectúa luego de confirmarse la inscripción de las candidaturas. En esta oportunidad, ocho postulantes competirán por llegar a La Moneda.

El sorteo se llevó a cabo con la presencia de representantes de cada comando y quedó definido de la siguiente manera:

Orden de los candidatos en la papeleta

1. Franco Parisi Fernández

2. Jeannette Jara Román

3. Marco Enríquez-Ominami Gumucio

4. Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen

5. José Antonio Kast Rist

6. Eduardo Artés Brichetti

7. Evelyn Matthei Fornet

8. Harold Mayne-Nicholls Sécul

Este sorteo se suma a las etapas previas del proceso electoral, que ya incluyó la inscripción de las candidaturas y el primer debate televisivo entre los aspirantes, donde algunos nombres lograron posicionarse con mayor fuerza en la agenda política.

Las elecciones presidenciales se realizarán en conjunto con las parlamentarias y de consejeros regionales, configurando un escenario clave para el futuro político de Chile.

