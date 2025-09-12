15.6 C
Antofagasta
Viernes 12 de Septiembre del 2025 19:01
Facebook Instagram Twitter
Pauta Politica

Harold Mayne-Nicholls, el antofagastino que sorprendió positivamente en el debate presidencial y fue el mejor evaluado

El expresidente de la ANFP, periodista y dirigente deportivo nacido en Antofagasta, se transformó en lo más comentado en redes y tendencias de Google tras el debate televisivo, donde su estilo mesurado y conciliador contrastó con el tono de otros candidatos. El Panel Ciudadano de la UDD y el análisis digital de Monitor Social lo posicionaron como el gran ganador de la jornada, mientras Marcelo Bielsa lo definió como “un hombre incorruptible”.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 2 min.
harold mayne nicholls
Archivo

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

El nombre de Harold Mayne-Nicholls se tomó la conversación política y ciudadana tras el primer debate presidencial emitido por televisión. El periodista y dirigente deportivo nacido en Antofagasta sorprendió con sus propuestas y su mesura, lo que lo convirtió en uno de los postulantes más comentados en redes sociales y en tendencias de Google Trends, con más de 50 mil búsquedas en pocas horas.

Analistas y encuestas coincidieron en que el ex presidente de la ANFP fue uno de los candidatos mejor evaluados. En particular, la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) reveló que un 21% de los encuestados lo consideró el candidato que más sorprendió positivamente, superando a Johannes Kaiser, Jeannette Jara y Franco Parisi (16% cada uno).

El impacto también se reflejó en la atención digital. Según un informe de Monitor Social, Mayne-Nicholls superó con holgura a sus contendores en la “cancha digital” durante el debate, encabezando los niveles de atención en Google entre las 21:00 y la 1:00 horas. Su tono mesurado y su insistencia en buscar acuerdos lo instalaron como “un hombre de centro”, según destacó El Mostrador.

En segundo lugar digital se ubicó José Antonio Kast, seguido por Jeannette Jara y Evelyn Matthei, mientras más atrás quedaron Parisi, Kaiser, Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

A este impulso se sumó un elogio inesperado que refuerza su perfil de credibilidad. El técnico Marcelo Bielsa, quien trabajó junto a él en la selección chilena, afirmó:

“Cuando trabajé con él, conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra, es un hombre incorruptible. Para cualquier gestión, eso es un dato no menor, es una garantía. Para mí fue un compañero muy sólido para trabajar cuatro años con él. Harold fue para mí una autoridad de referencia, me hizo muy bien trabajar con un hombre al que yo respetaba”, dijo el rosarino.

Trayectoria

Nacido en Antofagasta en 1961, Harold Mayne-Nicholls es periodista de profesión y ha dedicado gran parte de su vida al deporte y la gestión social. Fue presidente de la ANFP entre 2007 y 2011, período en el que contrató a Marcelo Bielsa como técnico de la Selección Chilena, logrando la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

Además, trabajó en la FIFA y lideró la Fundación Ganamos Todos, enfocada en promover el deporte en comunidades vulnerables. Hoy, desde su natal Antofagasta, proyecta su figura hacia la política nacional, consolidándose como una de las sorpresas más destacadas de la carrera presidencial 2025.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Elecciones presidenciales en Chile: Este es el orden de los candidatos en la papeleta del 16 de noviembre
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.